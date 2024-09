Condenado en Palma por abandonar a su bebé en un carrito de madrugada en la calle

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este viernes a un año de prisión a un padre que abandonó a su bebé de 15 meses en un carrito de madrugada el pasado mes de marzo en el barrio de Pere Garau. La criatura fue hallada por un viandante y trasladado a Son Espases con evidentes síntomas de frío. El padre apareció poco después en el hospital con síntomas de haber estado bebiendo alcohol.

El abogado del acusado, Bartolomé Salas, solicitó la suspensión de la pena de cárcel y la Fiscalía no se opuso. No entrará en el centro penitenciario de la capital balear siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito en los dos próximos años.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada el día 12 de marzo del presente año. Horas antes la madre del menor y pareja del hombre fue arrestada por golpear al procesado en el interior de un bar. Por ello, el bebé quedó a su cargo. Y decidió salir a altas horas de la noche con él, empujando el carrito. En la calle Nicolau Calafat, a la altura del número 12, lo abandonó. Minutos antes de las 6.00 horas un viandante alertó a la Policía Nacional de que había en la acera un bebé y que llevaba más de media hora allí solo.

Una patrulla acudió rápidamente al lugar y confirmó lo descrito por el testigo. Allí estaba la criatura, tapado con una manta. A pesar de ello mostraba evidentes síntomas de tener frío. Una dotación médica se personó y los sanitarios, tras atenderlo allí, decidieron trasladarlo hasta el hospital de Son Espases. Poco más tarde apareció por en centro hospitalario el padre en estado ebrio.

El personal del Área de Pediatría del hospital de referencia confirmaron que el bebé se encontraba en buen estado de salud, pero que tenía el pañal con restos de orina y hacía horas que no se le había cambiado. La Policía Nacional detuvo al procesado, de 28 años y origen sudamericano, por un delito de abandono de menores.