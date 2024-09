A las estaciones depuradoras no llegan las aguas residuales producidas en las viviendas aisladas en suelo rústico. La proliferación de casas en suelo rústico aumenta la contaminación por nitratos de los acuíferos de Balears, según la última revisión del Pla Hidrològic de les Illes Balears, que, de esta manera expone otra causa en la contaminación de los acuíferos por nitratos, además del uso agrícola intensivo o inadecuado de fertilizantes, que siempre aparecía como la razón más común e histórica. Estas casas en suelo rústico no disponen de conexión al alcantarillado y cuentan con fosas sépticas no estancas o pozos negros, que deben cumplir una serie de requisitos para ser autorizados. Las pérdidas de las redes municipales de alcantarillado son otro factor de contaminación de los acuíferos que destaca el Pla Hiddrològic.