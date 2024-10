La asociación de consumidores de Baleares Consubal prevé bajadas del precio de los alimentos para compensar la subida del Impuesto de Valor Añadido (IVA) que entra en vigor este martes, 1 de octubre, tras el fin de la rebaja que aprobó el Gobierno de España, que ha estado activa desde el 1 de enero de 2023 para compensar la elevada inflación. «Es muy posible que este martes, como consecuencia del cambio de tipo, algunos precios suban pero estoy seguro que no será generalizado y que en seguida volverán a bajarlos», argumenta.

Hasta este 30 de septiembre, el IVA de los alimentos básicos (pan, huevos, verduras o fruta) era del 0 %; mientras que desde este 1 de octubre es del 2 %. El aceite de oliva también pasa a tenerlo en el 2 %. Por otro lado, la pasta y los aceites de semilla subirán del 5 % al 7,5 % de IVA. El 1 de enero de 2025 volverá a haber cambios, ya que se eliminan totalmente las reducciones.

¿Qué harán las grandes superficies?

El delegado de la patronal de grandes superficies ANGED en Baleares, Antonio Canals, explica a Ultima Hora que cada uno de los asociados a nuestra patronal tendrá libertad de actuación, tanto para repercutir la subida del IVA como para asumirlo ellos mismos. Preguntado por si esta modificación del IVA les genera más carga de trabajo, responde que sí ya que tienen que modificar el cambio de etiquetado de los productos, que han sufrido modificaciones impositivas. Sin embargo, precisa que «asumimos y aplicamos lo que nos viene dado desde el Gobierno central».

En los mercados municipales de Palma actuarán de un modo similar, cada placero decidirá si aplica o no la subida del IVA. Algunos han explicado a este periódico que asumirán ellos el alza para que sus clientes no se vean afectados, pero otros han argumentado que no puede hacerlo puesto que les generaría pérdidas económicas.

Carles Tarancon Secretario General de ASODIB, que engloba a las principales cadenas de supermercados de Baleares, explica que «el IVA es un impuesto que grava los productos en un porcentaje determinado y los supermercados se limitan a recaudarlo. El precio de los alimentos no sube, lo que se aumentará será el tipo impositivo del IVA conforme a la regulación que estipula el Gobierno».

Los alimentos han subido un 8,6 % en Baleares desde 2023

Pese a la rebaja del citado impuesto, en vigor desde el 1 de enero de 2023, el precio de los alimentos ha seguido subiendo en Baleares. En concreto, lo ha hecho un 8,6 %, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Las alzas de precios más elevadas fueron las de febrero de 2022, cuando se llegó al 2,1 %; y en octubre de 2023, cuando se alcanzó el 2,2 %. Sin embargo, en los últimos meses el precio de la cesta de la compra ha comenzado a dar un respiro: en julio el coste de los alimentos se redujo un 0,8 % y en agosto (último dato facilitado) no hubo variaciones.