El año 2025 viene con una subida de la tasa de basuras, que está previsto que afecte a todos los ciudadanos. Los encargados de aplicarla son los ayuntamientos, lo que ha generado un «desconcierto total» entre los alcaldes de Baleares, ya que hasta la fecha desconocen cómo hacerlo. Así lo reconoce el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Jaume Ferriol.

Se trata de la transposición de una directiva europea (2018/851) del año 2020, que insta a los estados miembros a «recurrir a instrumentos económicos y otras medidas» para llegar a una tasa de reciclaje del 50 % en 2030. En España, su aplicación será mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que recoge una «tasa específica, no diferenciada y no deficitaria». El objetivo del Gobierno central es que desde 2025 el coste de todo el servicio de la recogida de basuras (que también incluye la limpieza de los contenedores, el mantenimiento de los vehículos, el coste del personal, el tratamiento de los residuos y su reciclaje) lo paguen los ciudadanos, con la idea de que el que contamine, pague.

Sin embargo, Ferriol asegura que es imposible saber su coste, puesto que varía cada año en función del volumen y el tipo de desechos generados por los residentes en un municipio. Además, el presidente de la FELIB destaca que se trata de una cuantía muy diferente, en función de cada localidad. «Por ejemplo, en el caso de Mallorca los municipios del Pla son los que menos pagan. En Maria son 145 euros anuales; los costeros también suelen tenerlo bastante económico, porque contabilizan las habitaciones de hotel como vivienda. Por el contrario, el más caro es Santa Eugènia, donde abonan 250 euros por este concepto».

«Estamos perdidos»

Ferriol insiste en que «el desconcierto de los ayuntamientos es total; estamos perdidos». Por ello, explica que ya han realizado algunas reuniones con el Consell de Mallorca y con el Ajuntament de Palma, pero no han logrado aclarar cómo se debe repercutir este incremento tributario. Ante esta situación, tienen previsto solicitar una reunión con el Ministerio de Hacienda.

En este encuentro también pretenden plantearle a la ministra María Jesús Montero que los ayuntamientos que reciclen no tengan que aplicar el incremento de la tasa de recogida de basuras, puesto que argumentan que ya están cumpliendo el objetivo prioritario de la normativa europea: aumentar el reciclaje y reducir la contaminación al medio ambiente.

Se retrasa su aplicación

Hasta el momento, lo que sí han conseguido los alcaldes es retrasar la aplicación de la citada subida. Inicialmente se tenía que aplicar desde el 1 de enero de 2025, pero ante las dudas generalizadas que existen se ha aplazado hasta marzo de 2025. Ferriol expone que los alcaldes de las Islas no son los únicos que tienen este problema. «Una alcaldesa catalana me comentó hace unos días que ella tenía previsto subirlo 50 euros, ya que desconocía cómo se tiene que hacer concretamente», expone. Sin embargo, considera que esta no es la solución, «no podemos subir una tasa municipal 50 euros».