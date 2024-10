La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado este lunes que lo importante del tercer contrato con Megalab, la empresa que la UCO relaciona con la trama Koldo, no es que se adjudicara ya durante su mandato sino que se preparó justo antes de las elecciones autonómicas de 2023.

A preguntas de los medios durante un acto en Campos (Mallorca), la líder del Govern ha subrayado que aquel concurso se preparó a dedo por el Pacte y que el actual Ejecutivo solo podía legalmente darle continuidad. «Antes y después de las elecciones pasaron muchas cosas en relación a esta presunta trama corrupta vinculada al PSOE», ha afirmado Prohens. Para la presidenta, en este punto, son otras las personas que tienen que dar explicaciones sobre unas «relaciones de complicidad y cordialidad» con un trama corrupta.

Cabe recordar que el IB-Salut ya ha anunciado que auditará los contratos suscritos en el año 2021 con la empresa Eurofins Megalab, SA para la realización de pruebas PCR, por un importe de 1,1 millones de euros, después de que la UCO relacione esta sociedad con la trama Koldo.

Por otra parte la líder del Govern ha confirmado, tal y como ha avanzado este lunes Ultima Hora, que el Ejecutivo está negociando con los sindicatos la incorporación de un nuevo plus de insularidad como el de Canarias para los funcionarios de la Comunidad Autónoma. «Es una competencia que no nos corresponde a nosotros, pero los ciudadanos no entienden de competencias», ha añadido.

Prohens se ha referido también a la sentencia que obliga al Govern a pagar 100 millones de euros a funcionarios por la congelación salarial que el Pacte no aplicó en 2020 y 2021 y ha calificado de «muy dura» la sentencia para el anterior Ejecutivo porque las cuentas autonómicas permitían las subidas. Precisamente por esta sentencia, la presidenta ha argumentado que no se ha podido firmar un gran pacto de legislatura con los sindicatos.