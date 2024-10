El vicepresident del Govern, Antoni Costa, propuso este lunes a los partidos de la oposición que se abstengan en la votación del techo de gasto, lo que facilitaría que el arranque de los Presupuestos salga adelante sin necesidad de recurrir al voto de Vox. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se mostró dispuesto con la condición de que el PP se abstenga en el pleno de hoy y permita que no se derogue la Ley de Memoria Democrática en el Parlament. El de Més, Lluís Apesteguia, le pidió garantías de que después no negocie los Presupuestos con Vox.

La realidad es que es muy improbable que suceda todo lo que uno y otro pusieron sobre la mesa porque el PP no se abstendrá en la sesión de esta mañana y, en consecuencia, el PSIB tampoco lo hará en la votación del techo de gasto. El vicepresident, Antoni Costa, se lo dio a entender en la reunión que mantuvo con Negueruela para abordar este asunto. «Si el socio es Vox, no se puede esperar del Partido Socialista una situación que no sea el voto en contra», dijo Negueruela a su salida de la reunión. «Si han elegido a Vox, lo hacen con todas las consecuencias», añadió.

Costa se reunió con los representantes de los grupos parlamentarios para darles detalles de lo que aprobó el viernes el Consell de Govern. En la ronda de encuentros participó Manuela Cañadas en nombre de Vox, quien ayer mismo insistió en que su partido quiere hablar de la oficina lingüística y del pin parental para ver de qué manera se recogen o no estas propuestas en los próximos Presupuestos. En cuanto a la oficina lingüística, recordó que quedó paralizada a petición del PP y a continuación llegó la ruptura del pacto entre los socios porque Santiago Abascal consideró que los votos de Vox «hay que hacerlos valer».

El voto de Vox no está garantizado, pero su portavoz en el Parlament afirmó ayer que hay buena voluntad por ambas partes y que su formación ha presentado en la negociación una serie de puntos, así como las líneas rojas del partido a nivel nacional. «Hay cosas que Madrid pone y luego tenemos autonomía para cosas específicas de Balears», señaló.

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, aseguró que la reunión había sido «cordial» pero descartó cualquier posibilidad de acuerdo sin las garantías de que el PP negocie con Vox. «Si después va a negociar los Presupuestos con Vox, ya le hemos informado de que votaremos en contra del techo de gasto», precisó Apesteguia al término del encuentro. El vicepresident dio detalles de la propuesta al coordinador de Més, pero las cifras no son suficientes para que el partido ecosoberanista se abstenga ya que la condición básica es la ruptura con Vox.