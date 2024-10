El documental Colón ADN. Su verdadero origen, de Televisión Española, no acaba de resolver las dudas sobre la procedencia del descubridor de América. Apuntando a un origen judío en un marco geográfico del Mediterráneo occidental, no se localiza concretamente el lugar de nacimiento.

Antoni Picazo, doctor en Historia y profesor jubilado de la UIB, reconoce que «me negué a ver ese documental. Para empezar, toda esa supuesta investigación no ha publicado sus resultados en ninguna revista científica y el ADN no es un carnet de identidad. No te dice dónde nació una persona ni qué religión tiene. Parece que, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, había que decir de alguna manera que Colón era español. Realmente, lo importante no es dónde nació, sino lo que hizo y eso de sacar el tema del lugar de nacimiento de Colón es una recurrencia que se da cada quince años, más o menos. Ahora bien, si se me pregunta cuál es mi opinión, no tengo ninguna duda de que Cristóbal Colón era genovés. Así lo dice su testamento».

El felanitxer Onofre Vaquer, también doctor en Historia, profesor jubilado de la UIB y autor de Cristóbal Colón. De los enigmas a las certezas, destaca que «un documento notarial fechado en 1496 en Génova establece el compromiso de tres hermanos de la ciudad para pagar el viaje de uno de ellos a Castilla para visitar a su primo, que era Cristóbal Colón. Los cronistas de la época apuntan igualmente a que era genovés. Se ha querido desacreditar el testamento de Colón, en el que afirma que es genovés, porque la fecha del documento es posterior a la de su fallecimiento. Resulta que el documento conocido es una copia del testamento y la fecha que aparece es la de la copia, no la de la redacción del testamento».

Vaquer, que sí ha visto el documental, señala que «ahora se apunta a que Colón era judío y, por tanto, no podía ser genovés, pues los judíos fueron expulsados de allí en el siglo XII. Este argumento no tiene ningún sentido. Colón podría ser un genovés descendiente de conversos y mantener ese supuesto ADN judío».

Vaquer, al igual que Picazo, indica que «los historiadores profesionales no prestan especial importancia al lugar de nacimiento de Colón. Yo lo hice porque, siendo felanitxer, siempre oí que Colón era de mi pueblo. La verdad es que se han llegado a decir muchas tonterías al respecto, como que el agermanat Joanot Colom era hijo de Cristóbal Colón o que éste nació en América, hijo de templarios».

Quien, como es sabido, sí defiende la mallorquinidad de Colón es Gabriel Verd, presidente de la asociación cultural y director de la fundación que llevan el nombre del descubridor.

De principio, Verd rechaza la teoría del origen judío de Colón: «Para empezar, Colón pidió para sí los cargos de almirante, virrey y gobernador general. Resulta que estos dos últimos cargos eran propios de la Corona de Aragón y, además, reservados a personas de sangre real. No era nada propio de la época que un judío, más siendo de condición humilde, aspirara a ocupar tan altas representaciones. Sólo podía aspirar a esos cargos si era una persona de sangre real. De hecho, recibe el título de don, que sólo ostentaban los reyes y los miembros de sus familias. En 1493, se le concede su escudo de armas, que son las mismas que las de los reinos de Castilla y León. Nada de eso se hubiera concedido a un judío, cuando los judíos fueron expulsados de Castilla y Aragón un año antes. ¿Iban los Reyes Católicos a negociar y conceder extraordinarias prebendas a un judío?».

Verd continúa su argumentación: «Colón se casó con una noble portuguesa, lo que también era impropio para un judío. Sus relaciones sociales eran las de una persona vinculada a la sangre real y él mismo afirma haber tratado con musulmanes y judíos, es decir, con gente ajena a sus creencias. No hay ningún escrito suyo en italiano, ni siquiera de sus hermanos. Y hablando de escrituras, es conocido que a la isla, actualmente venezolana, que descubrió en su tercer viaje le puso el nombre de Margalida. Otras palabras escritas por Colón en mallorquín serían, literalmente, fulla, figueras, fugir, faves o vegadas. Él mismo firma como almirant, no como almirante –castellano– o como almirall –catalán continental–. Incluso su hermano Diego escribe los cans, no los perros o els gossos».

Para Gabriel Verd, «la tesis mallorquina es la más coherente y la única posible. Era hijo del príncipe de Viana, hermano de Fernando el Católico, y Margalida Colom. Nació en 1460 y era hijo del príncipe de Viana o se hacía pasar como tal. Si no es así, no se explican sus posteriores relaciones sociales ni el trato preferente que recibió».

Por tanto, pese a la emisión del documental, el debate sobre el origen de Cristóbal Colón continúa abierto. Es muy probable que nunca se resuelva del todo y también es muy probable que, dentro de un cierto tiempo, resurja de nuevo, siempre envuelto en teorías contrapuestas.