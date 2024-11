El Govern defiende legalizar viviendas construidas en zonas inundables a cambio de que los dueños hagan obras para prevenir riesgos, pero se mantiene abierto al diálogo sobre este aspecto en la negociación general con la oposición para prohibir edificaciones en áreas susceptibles de inundarse.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se ha mostrado conciliador en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, porque las negociaciones están en curso y el objetivo del PP es llegar a un acuerdo que se recoja en la Ley de Simplificación Administrativa. Ha incidido en que el Govern continúa defendiendo que las viviendas fuera de ordenación radicadas en zonas inundables sean legalizadas con la contrapartida de que sus propietarios adopten medidas para reducir los riesgos en caso de inundaciones y torrentadas.

«Creemos que es más conveniente que se puedan legalizar a cambio de que hagan obras para minimizar los riesgos, que no que no se haga nada (...). Tengo la sensación que hay partidos que dicen: 'abandonemos a estas familias'», ha remarcado el portavoz.

No obstante, Costa se ha mostrado flexible sobre matizar este planteamiento y ha señalado que, en todo caso, si persiste el desacuerdo sí podrían introducirse medidas consensuadas como la prohibición total de nuevas construcciones en zonas inundables. «Si no se pudiese llegar a un acuerdo en materia de legalización, no habría de condicionar que se llegara a un acuerdo en otros ámbitos», ha afirmado.