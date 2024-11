La consellera de Salud, Manuela García, ha anunciado este martes en el Parlament que presentará a final de año el 'Plan estratégico de salud mental' y también el primer 'Plan de adicciones de Baleares'. García ha anunciado también que el Govern trabaja en una ley de adicciones, en respuesta a una pregunta en el turno de control del pleno de la diputada socialista Irantzu Fernández, que le ha reprochado que el presupuesto para salud mental haya bajado en 1,3 millones en los presupuestos autonómicos para 2025.

Fernández ha criticado que hace un año y medio el Govern creara una Dirección General de Salud Mental y no tenga personal ni organigrama claro y baje en 1,3 millones de euros su presupuesto para programas, transferencias e inversiones, «una bajada inversamente proporcional a la subida de sueldo de sus altos cargos y del director general del Ib-Salut», ha cuestionado.

La diputada socialista ha criticado también que el presupuesto de la Conselleria de Salud no haya incluido las transferencias del Plan de Adicciones a los consells insulares García ha respondido que el objetivo de crear dicha dirección general era «empoderar la salud mental» y el Govern lo lleva a cabo destinando «73,5 millones para salud mental», cifra que se suma a inversiones previstas por las consellerias de Educación y de Asuntos Sociales con medidas como incorporar a psicólogos en los centros educativos o los convenios con el tercer sector de los que ha dicho que «también son salud mental».

Según la consellera, la Dirección General de Salud Mental se ocupa de la coordinación y también de la promoción y prevención de la salud mental, e implementación de programas, elaborando un mando único en salud mental y detectando las necesidades de infraestructuras.

En otra pregunta del turno de control al Govern, la diputada socialista Patricia Gómez ha criticado que la Conselleria no haya negociado el pacto por la salud. García ha respondido que es histórico y sin precedente en Baleares y que lo apoyan 70 entidades, entre ellas asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sociedades científicas, centros sanitarios y partidos políticos.

Gómez ha asegurado que «un buen pacto es el sueldo del gerente de GESAIB, de 95.000 euros y el de director del Ib-Salut que supera en 30.000 euros el sueldo de la presidenta», porque el de salud no contempla financiación, ni compromiso de infraestructuras o de salud pública, y no incluye ni una palabra de innovación o investigación. La socialista ha recordado que no lo han suscrito ni los médicos de familia, ni el colegio de enfermería ni la Sociedad Balear de Enfermería Comunitaria. La consellera García ha reprochado a Gómez que el partido socialista no haya presentado ni una alegación al borrador del pacto. y ha recalcado que el pacto «se traducirá en un plan de salud con medidas concretas y financiación».