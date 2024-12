La plataforma de registro de viajeros 'Ses.hospedaje', que ha puesto en marcha el Ministerior del Interior, ha colpasado este lunes, 2 de diciembre, en su primer día en funcionamiento. Así lo ha confirmado a Ultima Hora el presidente de la asociación de agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, que ha asegurado que «es un caos». Además, ha resaltado que «no ha funcionado prácticamente nunca durante el periodo de pruebas», que se ha llevado a cabo en este 2024.

Fiol ha explicado que Aviba está recomendando a sus asociados que hagan pantallazos de los errores de la plataforma -como el que aparece bajo este párrafo-, ya que en caso de incumplimientos se exponen a multas de hasta 30.000 euros. «Es muy importante que podamos demostrar que nu funciona y, por tanto, no hemos podido incluir los datos», ha señalado.

Imagen de los errores que da el registro de viajeros.

El representante de las agencias de viajes de las Islas ya auguró que esto sucedería, ya que lleva tiempo adviertiendo de los fallos de la plataforma. Sin embargo, lamenta que sus avisos no hayan sido tenidos en cuenta. Además, asegura que este sistema es muy problemático para su sector. En este sentido, ha señalado que este nuevo registro les supondrá una pérdida importante de clientes a las agencias de viajes. «Esta medida es desproporcionada y ya tiene una repercusión internacional. Nuestras agencias receptivas no podrán cumplir con la norma si todo esto no se aclara y afectará a la demanda. No podemos volcar datos que no conocemos».

Cabe recordar que las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor están obligadas a aportar una serie de datos de los viajeros «concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado». Sin embargo, Fiol ha manifiestado que no conseguirá incrementar la seguridad. «Ni evitará ni disuadirá ningún posible atentado. Los terroristas con nombres y apellidos no se alojarán a cara descubierta en ningún hotel rodeado de turistas. La medida vulnera todos los principios de privacidad de nuestros clientes: Europa debería actuar», exige Fiol. En su opinión, «será más fácil hacer la declaración de la renta antes que reservar un hotel».

¿Qué datos tendrán que facilitar?

En el caso concreto de los viajeros, las empresas tendrán que facilitar el nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

Además, será preciso dar datos de la transacción. Exactamente, el contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

Por su parte, la empresa arrendadora está obligada a dar el nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio.

En el caso de los datos del establecimiento, se requiere el tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia. Es importante tener en cuenta para los alojamiento no profesionales varían algunos datos, incluyendo nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento. En el caso del alquiler de vehículos, los datos a aportar son parecidos a los de hospedaje, aunque también hay que facilitar la información correspondiente del conductor principal y del segundo conductor, en el caso de que lo haya.