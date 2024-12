Las agencias de viajes de Baleares amenazan con dejar de vender viajes del Imserso por el nuevo registro mediante el quie las empresas del sector tienen que facilitar al Ministerior del Interior «numerosos datos». El presidende de Aviba, Pedro Fiol, explica que los paquetes subvencionados para los jubilados son muy pocos rentables, ya que por plaza ganan 14,5 euros; con el resto de viajes la rentabilidad oscila entre los 80 y los 100 euros, en función del importe del mismo.

Fiol insiste en que el «elevado número de datos» que tienen que aportar les obligará a dedicar mucho tiempo, por lo que no les sale rentable vender los paquetes de los viajes del Imserso. Sin lugar a dudas, esto generará un problema importante para los jubilados, ya que venden el 90 % de los viajes del Imserso. De media, las agencias de viajes de Baleares venden unas 12.000 plazas de los viajes subvencionados a los jubilados.

El presidende de Aviba está muy preocupado por la situación que están viviendo y acusa al Ministerior del Interior de dificultar el trabajo que llevan a cabo las agencias de viajes. En este sentido, recrimina que la plataforma Ses.Hospedajes, en la que tienen que incluir los datos solicitados, no funciona correctamente. Sin embargo, advierte que las empresas que no lo hagan de forma adecuada se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros.

Pérdida de clientes

Fiol también teme que este nuevo registro les supondrá una pérdida importante de clientes. «Esta medida es desproporcionada y ya tiene una repercusión internacional. Nuestras agencias receptivas no podrán cumplir con la norma si todo esto no se aclara y afectará a la demanda. No podemos volcar datos que no conocemos».

Además, asegura que no conseguirá incrementar la seguridad. «Ni evitará ni disuadirá ningún posible atentado. Los terroristas con nombres y apellidos no se alojarán a cara descubierta en ningún hotel rodeado de turistas. La medida vulnera todos los principios de privacidad de nuestros clientes: Europa debería actuar», exige Fiol. En su opinión, «será más fácil hacer la declaración de la renta antes que reservar un hotel».

¿Qué datos tendrán que facilitar?

En el caso concreto de los viajeros, las empresas tendrán que facilitar el nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

Además, será preciso dar datos de la transacción. Exactamente, el contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

Por su parte, la empresa arrendadora está obligada a dar el nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio.

En el caso de los datos del establecimiento, se requiere el tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia. Es importante tener en cuenta para los alojamiento no profesionales varían algunos datos, incluyendo nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento. En el caso del alquiler de vehículos, los datos a aportar son parecidos a los de hospedaje, aunque también hay que facilitar la información correspondiente del conductor principal y del segundo conductor, en el caso de que lo haya.