El PP retira la enmienda a los Presupuestos que permitía que los consellers que no son diputados cobraran una dieta por asistencia a los plenos. Ante la imposibilidad de aprobarla, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha registrado a última hora de esta mañana un escrito en el Parlament en el que comunica que retiran la enmienda. La renuncia llega después de que Vox dijera que no la aprobará y después de las constantes críticas de los partidos de la oposición en el pleno de este martes.

No obstante, los populares mantienen otras dos enmiendas que mejoran las retribuciones de los altos cargos. La primera de ellas sube de 18.000 a 22.000 euros el límite máximo que podrán cobrar en dietas los altos cargos del Govern que son de Menorca, Eivissa y Formentera. En esta misma enmienda se abre la puerta a que este plus lo cobren los cargos fichados de la Península y además con efectos retroactivos a la fecha del nombramiento. Lo otra enmienda que sigue viva es la posibilidad de que los altos cargos del Govern cobren dieta por asistir a los consejos de administración de las empresas públicas, algo que ahora no está permitido.

En el pleno de este martes, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha comenzado su intervención haciendo una foto desde la tribuna en un momento del pleno en el que no había ningún conseller en la sesión. «Y luego quiere cobrar aparte por venir», ha dicho. La socialista Pilar Costa ha calificado de «impresentable» defender que los consellers que no son diputados deben cobrar un plus, «que supondrá más de lo que cobra una camarera de piso». El vicepresident del Govern, Antoni Costa, había defendido la subida porque hay un "agravio" con los diputados, si bien finalmente ha retirado la enmienda.