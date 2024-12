Vox reta a Marga Prohens a anticipar las elecciones: «Estamos preparados»

«Vamos a elecciones, estamos preparados», ha asegurado este lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en respuesta a la reunión de la presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, con alcaldes y representantes municipales del partido para desbloquear la crisis.

La posibilidad de anticipar elecciones es algo que, no obstante, Més no se toma muy en serio. Según su coordinador, Lluís Apesteguia, «no es una apuesta real sino un aviso para navegantes», en alusión a Vox. Para el líder ecosoberanista, sólo hay una posibilidad de encauzar la situación y es que el partido de Prohens rompa ya con los ultras y, desde este martes, empiece a dar señales. Por ejemplo, dijo, que no vote a favor de derogar la ley de memoria democrática. Este martes se tiene que votar también el dictamen de los Pesupuestos.

Según Apesteguia, que afirma que no tienen miedo a las elecciones aunque no cree que esta sea una posibilidad inmediata, su partido defiende un acuerdo del Govern «con la izquierda» si el PP anula sus compromisos con Vox. Este lunes seguirán los contactos, aunque tanto Apesteguia como el socialista Marc Pons han destacado que no habían recibido ninguna llamada de Prohens. Pero sí han sugerido otro tipo de contactos.

Pons ha indicado que la responsabilidad de lo que sucede en Baleares es del PP y ha calificado de «huida hacia adelante» la «amenaza» de un anticipo electoral. Según el socialista, «el PSIB siempre está preparado para afrontar cualquier situación». El PSIB no ha sido tan claro como Més a la hora de plantear un acuerdo de la izquierda con el PP si este partido rompe con Vox. La portavoz de este grupo, Cañadas, ha indicado que «miramos lo que pasa en el PP como si estuviéramos en el cine comiendo palomitas».