La dirección nacional del PP respalda a Marga Prohens y pide a Vox que no se confunda de adversario. «Yo creo que Vox no debería equivocarse sobre quién es su adversario. Creo que sería importante que no se equivocase. Nosotros lo tenemos claro, nuestro adversario político es Pedro Sánchez y el PSOE», ha señaladi tajante el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. El dirigente popular lamenta que Vox se haya negado a aprobar los Presupuestos de Prohens y ha considerado que, con esta decisión, lo que hace el partido de Santiago Abascal es «salir al rescate» de Pedro Sánchez y el PSOE.

El portavoz del PP ha contestado a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso después de conocerse que Marga Prohens retiraba los Presupuestos y tras saber que el PP no apoyará finalmente la derogación de la ley de memoria tras llegar a un acuerdo con la izquierda. Los periodistas han preguntado a Tellado sobre la posibilidad de un adelanto electoral en las Islas, pero el portavoz ha contestado que no disponía de más información que lo publicado. Sí ha precisado que tanto la retirada de los Presupuestos como la posibilidad de convocar elecciones es una facultad de Prohens. Noticias relacionadas Prohens retira los presupuestos para 2025 Más noticias relacionadas También ha hablado en el Congreso el diputado de Vox Jorge Campos. Ha criticado que el PP plantee iniciativas en el Congreso para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y después se alíe con la izquierda en Baleares para derogar la ley de memoria. «Prefieren pactar con el PSOE para mantener una ley de revanchismo histórico, o de memoria democrática como la llaman, y seguir acordando aspectos fundamentales, como la imposición del catalán e ir en contra de la libertad lingüística», ha lamentado. Afirma que el PP tiene un problema de «credibilidad». «Están engañando a los ciudadanos y, sobre todo a sus votantes», ha dicho. Desde Vox Balears aseguran que la dirección nacional del partido está «indignada» con la actitud del PP, pero ningún cargo de la formación se ha referido en público todavía a este asunto, ni Santiago Abascal ni Ignacio Garriga ni el portavoz, José Antonio Fúster. Abascal se ha limitado a retuitear una mensaje de la cuenta de Vox en Balears. En él aseguran que el PP ha preferido continuar con las políticas de «inmersión lingüística, las leyes progres, el reparto de menas y las subvenciones a sindicatos» en lugar de llegar a acuerdos con Vox.