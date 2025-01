El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales quebraderos de cabeza para los ciudadanos de Baleares, llegando a convertirse en un auténtico drama para muchos de ellos. Hace unos años esta problemática se limitaba a las personas más desfavorecidas, pero actualmente se ha extendido como una balsa de aceite por las clases medias. Personas que nunca habían imaginado verse en esta tesitura, porque ya eran propietarios la están sufriendo. Este es el caso de muchos divorciados, que tras años o décadas viviendo en su propio hogar tienen que buscar uno nuevo y no lo encuentran. Por ello, compartir piso se ha convertido en la única opción viable para muchos baleares, otros han tenido que volver a vivir con sus padres y otros no pueden 'permitirse el lujo' de divorciarse porque no tienen donde vivir.

Mención aparte merecen los jóvenes, muchos de ellos que con más de 30 años no han podido ni emprender su proyecto de vida. El precio del metro cuadrado en Baleares está por las nubes y el alquiler no es apto para muchas personas: de media son necesarios 1.604 euros mensuales, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Ante esta situación cabe preguntarse si el año 2025 será más fácil acceder a la vivienda en las Islas. Además, muchos contratos de alquiler están venciendo ahora, ya que se cumplen cinco años y numerosos propietarios pretenden aplicar subidas desorbitadas, en muchos casos de hasta el doble. ¿Será mejor 2025? Esto opinan los expertos Sandra Verger, directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, cree que «en 2025 se va a seguir incrementado el déficit de vivienda que padecen las Islas y que, actualmente, ciframos entre 30.000 y 35.000 unidades. El motivo es que el ritmo de creación de vivienda nueva continua sobre las 3.000 unidades visadas al año, mientras que lo deseable para poder hacer frente a la demanda, aumento de población y ritmo de creación de nuevos hogares serían unas 7.000 anuales». Aunque admite que algunas de las normativas nuevas son positivas, como la ley de emergencia habitacional es positiva o el plan de choque del Govern para sacar al mercado 7 mil viviendas asequibles, aún no están dando los resultados deseados. Además, resalta que «la prorroga de los presupuestos deja una incertidumbre en la construcción de vivienda social por parte del IBAVI y en programas como el 'Alquiler Seguro'». Respecto al precio, reconoce que «no sabemos en qué medida seguirán subiendo, pero lo que si tenemos claro es que no bajarán porque la demanda sigue siendo muy fuerte y la oferta es escasa». Además, advierte que «la poca oferta y los altos precios de la vivienda en venta trasladan la presión al mercado del alquiler, donde también se percibe ya muy poca oferta». La expresidenta de la asociación y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Natalia Bueno, asegura que «Baleares tiene un problema muy grave de acceso a la vivienda, que cada año va a peor. Vamos a tener condiciones hipotecarias bastante buenas, poca oferta de viviendas y muchos demandantes, por lo que los precios de venta seguirán subiendo». Aunque considera que «veremos como se van aportando viviendas al programa 'Alquiler Seguro' por la garantía en el cobro de rentas a los propietarios, no va a haber suficientes para todos los demandantes». En su opinión, «los pocos promotores existentes seguirán construyendo para el mercado de alto standing». María Martos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, cree que «el acceso a la vivienda se va a complicar por el aumento de la demanda, el mantenimiento de la oferta y el impacto de la presión en los precios». A su modo de ver, «las medidas adoptadas son insuficientes. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que la accesibilidad a la vivienda se complica para los dos últimos quintiles de la población, entre los que se encuentran los jóvenes y las personas con más bajos recursos». Respecto a si seguirán subiendo los precios, Martos señala que «los próximos años apuntan a una combinación de factores que podrían mantener la presión al alza, especialmente en 2025. Las bajadas en los tipos de interés previstas tendrán un impacto significativo en el mercado. Esto podría incentivar el regreso de compradores que habían postergado su decisión, aumentando la demanda de manera notable; podría ser de un 30 %». A su modo de ver, esto, «sumado al crecimiento poblacional de los flujos migratorios, al creciente foco inversor, a un mayor peso del turismo residencial y al cambio de la sociedad hacia más hogares unipersonales en un mercado donde la oferta sigue siendo limitada y cada vez más escasa, generará una presión adicional sobre los precios, lo que mantendrá la tendencia al alza y con ritmos de subida significativos». Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, puntualiza que el problema de la vivienda se da en todo Europa, pero resalta que en el caso de Baleares es más grave por la insularidad, que limita la posibilidad de construir viviendas; así como por la demanda internacional. De cara a 2025 ve complicado que la situación mejore, puesto que el mercado cada vez está más tensionado y la oferta no va a aumentar a corto plazo. Por tanto, prevé una subida de precios, tanto de alquiler como de venta. Ante esta situación, lamenta que no haya consenso político para desarrollar políticas de vivienda a medio largo plazo sin que sufran muchos cambios cada vez que haya un cambio de gobierno. Marc Pérez-Ribas, delegado general en Baleares de Sociedad de Tasación, expone que la previsible bajada de los tipos de interés provocará una «mejora en las condiciones de acceso al crédito, lo que contribuye a restaurar la confianza en el mercado y favorecer al comprador local, aunque todavía persisten desafíos estructurales significativos». Por su parte, Pep Ignasi Aguiló, economista y profesor de la UIB, estima que «el precio de las viviendas continuará siendo elevado. Es cierto que el Govern ha adoptado medidas para ampliar la oferta, pero la legislación estatal transita en la dirección contraria, con el resultado de efectos limitativos sobre la oferta».