La representación de la acusación popular alude a que Le Senne cometió «un acto violento impulsado por motivos ideológicos» al romper la imagen de Aurora Picornell. En el escrito sale al paso de las alegaciones de la defensa:«El argumento de la accidentalidad no tiene ninguna consistencia. No hubiera tirado al suelo la fotografía con rencor». También que no supiera qué rompía: «Es una proposición imposible de creer que la segunda autoridad institucional de Balears no identificara el rostro de Aurora Picornell. Nada explica la reacción del investigado como no sea el rechazo ideológico».