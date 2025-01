Un «acto colérico» pero sin «intención de lesionar la dignidad y la memoria» de las víctimas del Franquismo. El fiscal delegado de Delitos de Odio en Balears, José Díaz Cappa, solicita al magistrado que archive de forma provisional la investigación contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. El escrito se despacha con la actuación «desafortunada y desproporcionada» del político de Vox, «ajena al mínimo decoro parlamentario» pero considera que no sobrepasa la línea de convertirlo en delito.

El escrito describe como «injusta y empecinada» la reacción del presidente de la cámara en el pleno de junio en el que arrancó y rompió las imágenes de Aurora Picornell y de las hermanas Pascual que exhibían en sus ordenadores las diputadas socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la mesa. Sin embargo, lo atribuye a un enfado por la negativa de ambas a retirar las imágenes.

La Fiscalía basa su criterio en que, para perseguir un delito de odio se requiere una intención de menospreciar y agraviar y entiende que no hay pruebas suficientes de que esa fuera la intención de Le Senne. «No queda acreditado que la rotura de la fotografía obedeciera a una intención de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas en la misma, ya fuese en su consideración de víctimas del Franquismo o por los posicionamientos políticos que representaban», señala. Valora como indicios de esa falta de intención dos aspectos: el primero, que Le Senne no pronunció ningún insulto y expresión contra las víctimas y, el segundo, que no intervino ni hizo nada más en torno a las imágenes similares que exhibían otros diputados durante el pleno, en el que se debatía la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Baleares.

Además, el fiscal tiene en cuenta que, hasta ese momento el debate entre Garrido y Le Senne había sido cordial y que no fue hasta la discrepancia por las imágenes cuando entró en cólera. El escrito entiende el «rechazo» e «indignación» en las familias de las víctimas por el comportamiento del presidente.

En cualquier caso, el escrito de la Fiscalía no cierra la puerta a que Le Senne se siente en el banquillo de los acusados. Esa será una decisión que debe adoptar el juez instructor toda vez que las tres acusaciones personadas, entre ellas las familias de las víctimas, han solicitado que el procedimiento continúe. El magistrado acordó en diciembre recabar la opinión de las partes después de haber agotado la prueba a desarrollar en la instrucción.