02/09/2024 MÉS per Mallorca sale del Pacto por la sostenibilidad y pide al Govern que no haga anuncios "que no piensa aplicar". MÉS per Mallorca ha anunciado su salida de la Mesa del Pacto por la sostenibilidad, al considerar que "no hay avances significativos", y ha hecho una llamada al Govern para que "deje de hacer anuncios sobre limitaciones turísticas que no piensa aplicar". ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES POLÍTICA PARLAMENT | PARLAMENT