Nuevo intento fallido de desahucio en Calvià a una mujer. El que fuera su marido ha vuelto a intentar desalojarla de la vivienda familiar. Carmen, la mujer desahuciada, ha conocido la suspensión 30 minutos antes de la hora programada para el lanzamiento, fijada a las 11.00 horas de este jueves. Se suma así un nuevo intento de desahucio en un caso muy sonado, puesto que Carmen contó en el pasado que fue novia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su juventud; y al que ha pedido en varias ocasiones, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que le ayude y medie en su situación personal.

Según ha explicado la plataforma Stop Desahucios Mallorca, se trata del «enésimo» intento del exmarido de Carmen para echarla del domicilio familiar. Este jueves por la mañana frente al portal de su casa en Calvià no había cajas amontonadas que indicaran un desahucio inminente. La orden llegó de imprevisto: «No he tenido tiempo para recoger y no tengo a donde ir», aseguraba la afectada. En las anteriores ocasiones, no prosperaron los lanzamientos puesto que está declarada como persona vulnerable. Stop Desahucios ha insinuado que el juez ha dilatado la negativa a suspender el desahucio, aprovechando el reciente embrollo por la aprobación del decreto ómnibus, en el que se incluye el Real Decreto-ley 11/2020, que impide los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Sin embargo, como finalmente se ha prorrogado el paquete de medidas, ha encajado cuadrar las fechas para que no diera tiempo a recurrirla y acogerse de nuevo a este Real Decreto, otra vez en vigor desde el pasado 29 de enero, cuando se publicó en el BOE. En este sentido, la entidad argumenta que el poco margen entre la prórroga y la decisión de lanzamiento no ha permitido a la defensa de Carmen preparar su estrategia. Pese a ello, la notificación de suspensión de desahucio llegó in extremis.

La madre recurrió la decisión y, según indica Stop Desahucios, el juez ha esperado hasta el 28 de enero para aprobar el lanzamiento, coincidiendo con el día que se supo que el Gobierno prorrogaría la moratoria de desahucios en un nuevo paquete de medidas, el cual se publicó este miércoles 29 de enero en el BOE. Pese a ello, y sin margen para la defensa de la madre para volver a recurrir, esta mañana el abogado y representante legal de Carmen le ha remitido el documento con la suspensión del desahucio.

Según indica, es «víctima de violencia vicaria». De hecho, Carmen estuvo en el sistema VioGén pero desconoce si sigue protegida, puesto que ya no pesa ninguna orden de alejamiento sobre su exmarido. «Está instrumentalizando los procesos con falsas denuncias y así conseguir que me quiten las visitas a mi hijo y la casa», asegura y explica que su exmarido «ha cometido absentismo escolar, secuestró 20 días al niño y suspendió su pensión. Ha conseguido que me quiten su custodia con falsas denuncias, por lo que ya ha sido condenado por injurias».

Ahora, Carmen teme por su hijo, ya que «lo instrumentaliza para hacerme daño y quedarse la casa. El niño tiene estrés, le manipulan y hablan mal de mí. Hoy seguramente no me dejará verlo, porque estará cabreado por la suspensión del desahucio. No lo habrá llevado al colegio para que no lo pueda ir a recoger», lamenta. De hecho, «el colegio le denunció a la Fiscalía de menores por el absentismo», afirma.