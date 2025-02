Veranea en Baleares desde hace más de una década. Siente Mallorca como el refugio a sus días más difíciles, un lugar seguro en el que criar a sus hijas; aunque los inicios de su historia de amor con nuestra tierra, no están claros. ¿Fueron las escapadas a Ibiza? ¿La comunidad de amigos que encontró en Mallorca? ¿Las recomendaciones de Klopp y Hummels durante su etapa en el Borussia Dortmund? ¿Hacer deporte durante los atardeceres 'calvianers'? Fuera como fuera, Robert Lewandowski, el reconocido y aclamado futbolista, hace ya años que siente la isla como un hogar.

Sus visitas comenzaron como las de muchos futbolistas de élite que eligen las Baleares para encontrar belleza, calidad y privacidad, sobre todo en sus aguas. En esas escapadas de desahogo, Ibiza siempre aparece como destino favorito. Ya en 2015, hay registros audiovisuales de la presencia del jugador disfrutando el verano en una lujosa embarcación.

Además, el tiempo compartido con su antiguo entrenador en el equipo Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, con quien tiene una estrecha y familiar relación, pudo llevarle a visitar Baleares, ya que el extécnico también tiene casa en las islas.

El jugador, junto a unos amigos, en aguas de Les Pitiüses. (2015)

Desde esos primeros momentos a la compra de su segunda casa en 2025, hay infinidad de historias y momentos que Lewandowski ha vivido, en la mayor parte de su tiempo, en privado; ya que no es muy amigo de los fotógrafos y los medios de comunicación. De hecho, ésa es una de las razones por las que el jugador ha adquirido una nueva propiedad en Mallorca, una villa de lujo que podría haberle supuesto unos once millones de euros. Aún siendo celoso de su intimidad, el capitán de la selección polaca no desatiende a los fans que le sorprenden en Mallorca, con quien se hace con gusto fotografías.

El jugador en el Port d'Andratx, uno de sus núcleos favoritos para salir a comer junto a su esposa Anna. En este caso, en 2020, donde pasó parte de la pandemia en la isla.

La lujosa mansión que acaba de adquirir se encuentra en el suroeste de la isla, en Camp de Mar y consta de seis dormitorios, 700 metros cuadrados de superficie habitable, varias terrazas y una vista permanente al mar; tal y como avanzaron el diario Bild y el canal de televisión RTL.

El jugador disfrutando de un café en Ibiza

Con esta nueva incorporación, el futbolista, que pasó del FC Bayern de Munich al FC Barcelona en 2022, adquiere su segunda vivienda en Mallorca, ya que la primera la compró sorpresivamente en 2021, poco antes de confirmar que acabaría en el equipo blaugrana.

Lewandowski disfruta del equilibrio entre el relax y la acción que encuentra en las islas incluso en sus épocas de fichaje más tensas

El jugador vivió toda la confusión previa en la isla, donde se siente totalmente seguro y en paz, ya que también paso en Mallorca la convalecencia de su lesión más reciente e incluso ha celebrado aquí su aniversario de bodas. Es por ello que incluso le ha dado el protagonismo merecido a Baleares incluyendo su hogar de adopción en el documental que grabó para Amazon.

Imagen del rodaje en el Patio de Armas del Castell de Bellver

Su primera casa en la isla, que se le ha quedado pequeña por diversos factores, está valorada en 3,5 millones de euros y se encuentra en Santa Ponça, también en Calvià, el núcleo preferido por Lewandowski, aunque también disfruta de salir en bicicleta por otras zonas de la Serra de Tramuntana como Sa Calobra, en Escorca.

La pareja es muy deportista y realiza numerosas actividades por toda la geografía mallorquina

Las Baleares no sólo reciben al deportista en verano, su relación con la isla es tan estrecha que, teniendo su residencia, el jugador viaja durante todo el año y disfruta de su tiempo libre en Mallorca, junto a sus hijas y su esposa Anna Lewandowski, deportista de élite, medallista, karateka, experta en nutrición, entrenadora y en definitiva, amante de la vida saludable y acompañante fiel de su marido en sus escapadas para hacer ejercicio, la mayoría de veces motivadas por ella misma.

En los últimos años, incluso con pandemia de por medio, Robert y Anna han estrechado su vínculo con Mallorca

El polaco que, previsiblemente, seguirá en el Barça al menos una temporada más, vive de alquiler en la Ciudad Condal pero es en Mallorca donde ha encontrado un hogar cálido y familiar que vuelve a reconfirmar con la compra de su nueva casa.