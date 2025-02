Elena García de Marina, superviviente de cáncer de mama, es portadora del EALB2, uno de los últimos genes cancerígenos que se han identificado. Decidió hacerse una doble mastectomía preventiva. Habla de la importancia de los estudios genéticos para prevenir el cáncer de mama. Cuando sus hijos tengan edad suficiente se harán las pruebas. En su familia hay seis casos más de cáncer y no todos han tenido su suerte.

Superviviente de cáncer, usted decidió hacerse una mastectonía preventiva. ¿Por qué?

—Hace dos años me detecté un bultito en el pecho izquierdo, era del tamaño de una aceituna… Tenía 44 años. Fui a hacerme una revisión en el ginecólogo y me derivó directamente a hacerme una ecobiopsia. Tuve el cáncer del tipo triple negativo que es el más agresivo. Lo paralizamos a la tercera sesión de quimioterapia y me operaron después de la sexta. Volvía nacer el 26 de abril de 2023. Es mi segundo cumpleaños. Decidí quitarme los dos pechos para garantizar que la zona quedara limpia, después de dar un positivo de genética.

¿Tiene antecedentes familiares?

—Sí. Soy la sexta persona de mi familia por vía materna en desarrollar la enfermedad. Debido a mis antecedentes siempre me he hecho todas las revisiones ginecológicas, pero nunca me hice la analítica genética. No era consciente. Cuando dí positivo en cáncer lo primero que hice fue hacerme el estudio genético y se vio la mutación.

¿Tiene hijos?

—Sí. Tengo un hijo de 13 años y una hija de 11, pero esa mutación no afecta en edad infantil. Sí que lo hace a partir de la edad adulta. La pediatra lo tiene apuntado y en cuanto sean mayores de edad les harán las pruebas. También se las ha hecho mi hermano, que aún no tiene lo resultados.

Si alguno da positivo, ¿recomendaría la mastectomía preventiva?

—Claro que sí. Totalmente. Que no se lleven la mala experiencia o el susto por el pasé yo. Decidirán ellos, claro, pero mi consejo será ‘vamos a prevenir’. Ahora hay tantos adelantos en reconstrucción… y habrá todavía más. Yo no lo dudé, cuando me aconsejaron que me quitara los dos pechos tuve claro que no me iba a jugar el pellejo. Hice caso a la recomendación médica.

¿Cómo ha sido su experiencia?

—A mi me quitaron los dos pechos para garantizar que la zona quedara limpia, tras dar un positivo en genética. El tumor ya era indetectable y el ganglio dio negativo, pero con un positivo genético, ante la posibilidad de que se pudiera desarrollar… En la misma operación en la que me hicieron la doble mastectomía me pusieron una prótesis. Por eso no me dieron radio. Ahora con mi propia grasa y mi piel me han dado forma y han hecho los pezones. Estoy en recuperación, enfajada y llevo una especie de almohadillas para proteger. En un par de meses cuando toda la zona sane me tatuarán la aureola y me darán color.

¿Si ahora volviera atrás, antes del cáncer, se habría hecho el estudio y la mastectomía?¿Hay más casos de mastectomías en la familia?



—Sin ninguna duda, aunque es cierto que este gen hace unos años era indetectable. Mi prima hermana se quitó los pechos en 2017 y no se ha reconstruido. Tenía un tumor en uno de ellos, como me ocurrió a mi y el triple negativo. En nuestra familia se habían detectado dos genes: el BRCA1 y el BRCA2. El mío es otro, Hay 18 genes investigados y yo he dado positivo en uno de los últimos que se han encontrado. El estudio genético y la mastectomia preventiva representan un porcentaje muy alto de ganar una gran batalla, sobre todo hoy en día. Por eso dicen que el cáncer será en el futuro una enfermedad más. Eso es así gracias a que se están haciendo todos esos avances. Hacer las pruebas genéticas te permite adelantarte. Te pones por delante del cáncer.

¿Cómo explicas a tus hijos que tu familia tiene ese gen?

—Hoy en día no es como antiguamente. Tenemos una famosa que es Angelina Jolye que no tenía lesión y decidió quitarse y reconstruirse los pechos por un positivo en genética. Es verdad que mis hijos no me han visto con las cicatrices, que a las mujeres nos gusta vernos bien, y que es un proceso que impacta psicológicamente. Cada situación y cada persona es diferente. El cáncer te puede pillar en un buen o en un mal momento. A mi me pilló bien. Mi cuerpo respondió y también lo hizo mi mente y sobre todo mis hijos. El 80 % está en la cabeza, en encontrar la fuerza. Todo se reduce a luchar o no luchar. Mis hijos me raparon la cabeza cuando se me cayó el pelo. Todo se ha llevado en casa desde el minuto uno con total normalidad. Les he mandado fotos mientras me hacía la quimio… No ha habido ningún secreto. Lo pensamos así y la familia nos apoyó. Tener secretos provoca miedo y desconfianza y yo no quería que mis hijos tuvieran desconfianza hacia mi o hacia los médicos.

¿Es una lección de vida?

—Sí. Ellos saben que se tienen que hacer la analítica por si acaso. Han ido paso a paso conmigo. Las últimas en tener cáncer hemos sido mi prima y yo. A las anteriores no les dio tiempo a hacerse el estudio. Todo avanza a pasos agigantados, es importante seguir dando y buscando información.

¿Por eso forma parte de la asociación Feim Vida?

—En cierta forma. Lo bueno que tiene vivir en un pueblo como Santa Maria es que todos nos conocemos y somos una piña. Nosotros siempre comprábamos cosas a la asociación y en cuanto las chicas se enteraron de lo mío me respaldaron desde el minuto cero. Ellas siempre están ahí. Hay que poner en valor el apoyo que recibimos los pacientes, de la familia, de los amigos, de los conocidos, de otras pacientes y sobre todo del equipo médico.