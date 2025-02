El Govern no ganará ni perderá ninguna votación en el primer pleno parlamentario de 2025, el que se celebra este martes, porque no es un pleno legislativo y, por tanto, no se debaten proyectos del Govern. Pero, además de un acuerdo para dar salida a los Presupuestos, que están prorrogados, tiene que convalidar un proyecto de le, el que limita las macro granjas la ley de conciliación y el de polígonos industriales. Ninguna de estas cuestiones va al primer pleno.

«El Govern está en minoría absoluta», aseguró el lunes el portavoz del grupo parlamentario socialista,Iago Negueruela. Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, también tiró de ese hilo, el de la falta de mayorías y ausencia de proyectos, y dijo que «seguimos sin hoja de ruta», que este es un Govern «sin proyecto de país y mayoría parlamentaria» y que «está en entredicho la capacidad y voluntad de sacar según qué medidas». Los dos partidos también ponen en duda que Prohens quiera de verdad algún cambio turístico. Para la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ninguna de estas declaraciones, ni la de los socialistas ni la de los ecosoberanistas, le hacen cambiar el discurso con el que su partido afronta el periodo parlamentario y que ayer reiteró. «El PP dice una cosa por la mañana y otra por la tarde, aquí en Balears busca el apoyo de la ultraderecha nacionalista [que es como llama a Més] y en Madrid da oxígeno a la izquierda y al Gobierno de Sánchez», dijo para referirse al PP como «veleta». Vox, supeditada en Balears a la estrategia de Abascal de diferenciarse al máximo de Feijóo y marcar su espacio y hacerse notar, cuestionó incluso que el PP vaya en serio cuando plantea (hoy la defenderá) una proposición no de ley sobre inmigración. «Mañana sabrán qué votamos», dijo Cañadas para reforzar su estrategia. El PP, y así lo expresó Maga Durán. no tiene duda de que Vox aprobará hoy su propuesta, que plantea que se reconozca la «ruta argelina» y se mejorasen las condiciones de y cuerpos y seguridad del Estado.

La inmigración, además de las medidas «contra la okupación» son dos de las banderas del PP para este periodo de sesiones. Son dos cuestiones que también son una prioridad en Vox pese al intento de este grupo de incidir en las diferencias. Para la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, el PP impulsa el «negocio del miedo» y criticó su «hiperparanoia» El apunte El PSIB plantea reprobar a Costa y el PP lo atribuye a que criticó a Armengol El PSIB ha presentado una proposición no de ley de reprobación del vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, por «su torpeza política, dejadez [... ], falta de capacidad para calibrar las consecuencias de sus propias decisiones y su prepotencia». Marga Durán (PP) atribuyó esta iniciativa a las respuesta de vicepresidente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que acusó a Marga Prohens de «no trabajar». Según Durán, «el PSIB quiere amedrentar a quienes critican a Armengol» y añadió que el vicepresidente «estuvo acertado» al decir que Armengol se había quedado «congelada» en la noche electoral del 28-M de 2023.