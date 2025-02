Los viajes del Imserso despiertan mucho interés entre los jubilados, ya que sus precios son muy económicos. Sin embargo, conseguir una plaza es muy complicado. Una prueba de ello es que sólo el 12,53 % de los inscritos en el citado programa en Baleares lo han logrado este año. El presidente de la asociación de las agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, argumenta que se ha incrementado la demanda, entre un 10 % y 15 % y resalta que las 70.000 plazas que se han añadido este ejercicio en el conjunto de España no han sido suficientes para dar respuesta a la demanda. Por ello, reclama al Ministerio de Derechos Sociales que habilite más plazas para este colectivo.

No obstante, Fiol señala que hay una serie de factores a tener en cuenta, que son muy importantes para conseguir una plaza de los viajes del Imserso. La primera de ellas es prestar atención a la carta de ratificación de datos, que suele llegar en el mes de mayo. «Aquí aparece el tipo de viajes al que podrá tener acceso cada jubilado. Por ejemplo, si en la carta indica que se trata de un viaje a la costa y lo que el beneficiario desea es uno cultural, debe solicitar el cambio. En caso contrario, cuando se adjudiquen las plazas no tendrá prácticamente ninguna opción de hacerse con una, ya que tendrá que esperar a la tercera convocatoria y no suele quedar nada».

El mencionado experto resalta que otro factor decisivo para conseguir una plaza en los viajes del Imserso es «no hacer 'falsos grupos', es decir, si tu tienes un viaje de costa y tu amigo uno cultural y lo pedís juntos no os lo darán». Fiol recomienda hacer grupos con aquellas personas que tienen el mismo tipo de viajes y los mismos días. «De este modo, se garantizan que les den lo que han pedido», señala.

Ampliado el plazo de inscripción

El presidente de Aviba recuerda que el plazo de inscripción en el Imserso se amplió hace dos años, por lo que estará abierto hasta el próximo mes de mayo. A su modo de ver, se trata de algo positivo, puesto que posibilita que los interesados se vayan apuntando a medida que se van jubilando.

Fiol expone que realizar el trámite de inscripción es muy sencillo. En este sentido, explica que se puede hacer a través de internet en la web del Imserso o en los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos. En este punto, resalta que en muchas ocasiones son las propias agencias de viajes las que realizan este trámite, de manera gratuita, ya que es una mer de fidelizar al cliente.