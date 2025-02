Albert Salas ha hecho efectiva la renuncia al cargo de director general de IB3 mediante una carta que ha entregado este martes en el Parlament. Salas fue nombrado por la cámara en noviembre de 2023, y desde entonces, ha liderado la radiotelevisión pública con compromiso, dedicación y una clara apuesta por la modernización y consolidación de proyectos.

En un comunicado interno dirigido a los trabajadores del ente, Salas ha explicado que su decisión está relacionada con el contexto laboral que se encontró a su llegada. «La gestión y negociación de la integración y el diálogo sindical me ha dejado y sin huso batería», ha dicho el ya ex director general. Y es que él ha liderado los procesos de integración del personal externo y la estabilización de la plantilla, tal y como señalan desde IB3 en el escrito.

🩷 Dic adéu a @IB3 amb emoció i també amb alegria, perquè he estat envoltat d’un equipàs i la revolució ja està en marxa! Gràcies a tots els que m’han ajudat a aprendre de les errades quan no he encertat. Toca continuar. La vida és això! — Albert Salas (@AlbertSalas1981) February 18, 2025

Durante su tiempo al frente de IB3, Salas ha iniciado un proceso de adaptación a las nuevas narrativas y plataformas y ha logrado audiencias históricas tanto para la radio como para la televisión, situando ésta última como la autonómica que más ha crecido en audiencia durante 2024.

El propio Salas ha publicado un mensaje en X en el que se ha despedido del medio y se ha mostrado satisfecho por su labor al frente. «Digo adiós a con emoción y también con alegría, ¡porque he estado rodeado de un equipazo y la revolución ya está en marcha! Gracias a todos los que me han ayudado a aprender de los fallos cuando no he acertado. Toca continuar. ¡La vida es eso!».