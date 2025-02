La temperatura superficial del mar balear alcanzó en 2024 una media anual de 20.2 grados, su tercer año más cálido, según las mediciones realizadas mediantet el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS SOCIB).

Los registros de este organismo muestran el aumento progresivo de la temperatura superficial del mar en ciertas zonas del Mediterráneo. En las Islas Baleares, la temperatura superficial del mar ha aumentado un 0.4º C por década desde el año 1982, siendo 2024 su tercer año más cálido. En concreto, la boya 'Dragonera', operada por Puertos del Estado, alcanzó un récord de 31.8º C el 12 de agosto del año pasado, evidenciando así las condiciones extremas observadas en el Mediterráneo.

Esta tendencia de calentamiento persiste en 2025: enero ha sido el mes de enero más cálido a nivel global con una temperatura media de 13.23° C, correspondiendo a 0.79° C por encima del promedio de 1991-2020. En el Mediterráneo, la temperatura oceánica media registrada en enero de 2025 ha sido de 17º C, siendo 1.3º C más de lo normal, reflejando la continuidad de esta anomalía térmica en la región.