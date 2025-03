El PSIB ha registrado una proposición de ley en el Parlament en la que reclaman subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) hasta los diez euros en los tramos más altos y prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares en Baleares y no renovar las plazas existentes.

Así lo ha explicado este miércoles el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en una rueda de prensa, en la que ha detallado que su formación propone aumentar el ITS ocho meses al año en una horquilla de entre cinco y diez euros.

La formación plantea incrementar el ITS a los cruceristas hasta los siete euros y que el tramo mínimo para los hoteles sea de cinco euros lo que, según Negueruela, es «absolutamente asumible y razonable».

La proposición de ley hace referencia al alquiler vacacional en plurifamiliares y propone extender la prohibición del mismo en todas las islas, así como la no renovación de las plazas de plurifamiliares existentes.

A su parecer, son medidas «claras, transparentes y necesarias» frente al «maquillaje» que, ha criticado, hace el Govern. En este sentido, ha arremetido contra la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, señalando que no ha impulsado «ni una sola medida». «Los gobiernos no hacen propuestas, hacen proposiciones de ley o decretos ley y se suelen negociar antes de presentarlos», ha dicho el socialista, quien ha acusado a Prohens de no querer hacer nada al presentar las medidas sin formato de ley.