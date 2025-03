«No es posible que la presidenta del Govern, Marga Prohens, diga que hay saturación, luego los hoteleros le estiren las orejas y diga que no hay; que hay un poco o en alguna zona. Delante de todo esto no saben que hacer. El Govern no tiene capacidad de análisis, planificación y gestión y no sabe por donde tirar», así se ha referido este viernes la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, sobre el paquete de medidas contra la masificación turística que el Ejecutivo autonómico presenta esta mañana.

«Como siempre, el partido socialista estudiará todas las propuestas como siempre ha hecho, si finalmente hay propuestas», ha criticado. Asimismo ,ha recordado que su formación ya ha presentado una iniciativa legislativa que aboga por continuar con la recaptación del Impuesto de Turismo Sostenible para desarrollar proyectos contra la masificación: «Me gustaría que Prohens explicará qué proyectos ha defendido desde que gobierno y con quién los ha propuesto». «Podré decir sí votaremos que sí o que no, cuando el PP las presente en el Parlament, de momento no hay ninguna presentada y la responsabilidad es suya. Nosotros sí hemos presentado, a ver qué hace la derecha de esta comunidad autónoma, si las vota o no», ha apuntado. Sobre la última imagen del Pacto por la Sostenibilidad, ha dicho que «por lo que vi el otro día sobre la escenificación de lo que tenía que ser este gran pacto solo había gente muy del Govern y algunos acólitos, porque la sociedad civil lo ha abandonado, porque no quieren que le tomen el pelo». «Me parece muy fuerte que al partido mayoritario de la oposición no se nos haya dicho nada sobre las propuestas. No les interesa el apoyo del partido socialista, saben que no tienen mayoría parlamentaria y saben que Vox no se las aprobarán, por lo que creo que están engañando a la gente, una vez más», ha afirmado. Pese a ello, ha apuntado que «si la propuesta es buena, le daremos apoyo».