El Govern no tiene mayoría para aprobar nada en el Parlament si antes no lo pacta. Y menos, un paquete de medidas sobre turismo que se han anunciado pero que todavía no son un acuerdo oficial del Ejecutivo. Esa es la respuesta coincidente de todos los grupos parlamentarios a las medidas de contención turística, lucha contra la oferta ilegal e incremento y rebaja del impuesto de turismo sostenible, o ecotasa, según sea temporada alta o baja.

Sólo el PP (el partido del Govern) apoya expresamente las medidas que la portavoz de Vox consideró «una traición», tanto al electorado ‘popular’ como al sector turístico. Según Manuela Cañadas, «el PP se ha sumado al discurso turismofóbico» y es «un partido socialista encubierto» que ha presentado «un plan de axfixia económico que pone en peligro la principal industria de las Islas».Según la diputada Cañadas, «cuando el PP se dé cuenta de que no tiene mayoría absoluta, igual es ya el final de la legislatura y gana la izquierda». Tanto Iago Negueruela, portavoz del PSIB, como Luís Apesteguia, de Més; y Cristina Gómez, de Unidas Podemos, dijeron este lunes–en vísperas de un pleno, el de este martes, con varias iniciativas sobre turismo– que si los anuncios del Govern fueran un decreto ley o una ley votarían que no. Sin embargo, recordaron que, de momento, no hay nada más que una declaración de intenciones o «pura propaganda», «fuegos de artificio» o «propuestas encubiertas para no hacer nada pareciendo que hace algo». Noticias relacionadas Més y Podemos no se creen las medidas turísticas del Govern Más noticias relacionadas Sebastià Sagreras, el portavoz parlamentario del PP, afirmó después de conocer las opiniones del resto de grupos, que no le sorprendían demasiado pero les pidió «responsabilidad». Afirmó que la voluntad del Govern es llegar a acuerdos y que «tiende la mano a todos», tanto a la izquierda como a Vox. Dijo que antes de presentar un decreto ley con las medidas –esa es la fórmula que se empleará, según declaró el vicepresidente y portavoz, Antoni Costa, el viernes– se convocará a todos los grupos. Ninguno había recibido este lunes convocatoria, como tampoco para aprobar los Presupuestos que el Ejecutivo tiene prorrogados. «Lo que hay que reconocer es que Marga Prohens ha hecho más en un año que Francina Armengol y Iago Negueruela en ocho», dijo el portavoz ‘popular’ que, en referencia a la ecostasa, afirmó que aunque ahora el PSIB presente una propuesta de incremento no lo hizo cuando gobernaba y sí dedicó parte de los ingresos «a comprar patinetes eléctricos o promocionar conciertos de los 40 Principales».

El PSIB no es el único grupo que ha presentado iniciativas sobre la ecotasa. También lo ha hecho Més per Mallorca –aguardan turno de debate en el Parlament– y Apesteguia, su portavoz, afirmó que ofrecía al PP partir de esa propuesta. El ecosoberanista, que dijo no saber qué planes tiene el Govern, sí ironizó (también los hizo Negueruela) por el hecho de que ya no se hable de saturación sino de congestión. Y afirmó: «Lo único que sé es lo que vi en la rueda de prensa. Desconozco si quieren hacer un decreto ley, una ley o un guasap». En su opinión, lo que debería hacer el Govern si de verdad quiere negociar es «venir con un papel en blanco». Para el socialista Negueruela, la propuesta sobre alquileres turísticos tiene trampa pues lo que hace es levantar la moratoria y que vuelva la bolsa de plazas. Para la portavoz de Podemos, «todo es una gran cortina de humo» y no se resuelve ninguno de los problemas vinculados a la saturación turística.