La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al anterior Ejecutivo de izquierdas de no tomar medidas en materia de vivienda durante ocho años con la intención de «querer provocar» la crisis actual y así «hacer política de las desgracias de la gente». «¿No previeron ustedes la emergencia habitacional que venía? ¿No vieron cómo los ochos años anteriores los precios subían a un ritmo que nunca antes se había dado? ¿Por qué no comenzaron a hacer política de vivienda? ¿Por qué no desbloquearon suelo? ¿Por qué no desburocratizaron?», ha cuestionado Prohens en el Parlament en respuesta a la diputada de Podemos, Cristina Gómez.

Y ha concluido: «¿Porque lo querían provocar? ¿Querían la situación que tenemos ahora para hacer? Sí, cada vez más creo que sí». Prohens ha respondido así a una pregunta de Gómez sobre la expropiación del uso temporal de viviendas vacías de grandes tenedores para ampliar la bolsa de alquiler social, medida validada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) pero que el Govern no planea adoptar. El rechazo a esta medida «no es una cuestión legal», ha contestado Prohens: «Es porque esta fue una de sus recetas fracasadas en la política de vivienda durante sus ocho años anteriores», ha dicho, en referencia a las dos legislaturas de PSOE, Unidas Podemos y Més. Aquella «medida estrella», en palabras de Prohens, «dio el resultado de 16 pisos expropiados». «Tenemos un plan de choque con la planificación de más de 5.000 nuevas viviendas, frente a las 16 que consiguieron ustedes con el puño al aire de las expropiaciones», ha apostillado. Gómez, por su parte, ha acusado a la presidenta autonómica de «llevar clavado en la frente el número 526», el total de viviendas que siguen vacías en el registro de grandes tenedores, según la diputada. «Y las 526 familias que están en la calle o viviendo en infraviviendas o viviendo en habitaciones porque a usted le da la gana, señora Prohens», ha añadido. Además de la expropiación del uso temporal de las viviendas vacías de grandes tenedores, la diputada de Podemos ha pedido al Govern la limitación urgente de los precios del alquiler y de la compra de vivienda por parte de no residentes. Prohens le ha respondido que entiende que Gómez, «que se pone en el lado de los delincuentes -en alusión a los okupas-, ahora defienda la expropiación». «Lo vuelvo a decir: los okupas son unos delincuentes», ha subrayado la presidenta del Govern.