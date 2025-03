«Vivo sola porque quiero, no porque no ligue o sea lesbiana». Este es el testimonio de Mo García, que tomó la determinación de no residir en pareja hace más de 20 años y asegura que está muy satisfecha. «Decidí no compartir mi espacio y es maravilloso». Aunque no todas se atreven a contarlo públicamente, no es el único caso, ya que cada vez hay más mujeres que apuestan por no residir en una vivienda con sus parejas.

Sin embargo, sigue habiendo muchos prejuicios, especialmente hacia la mujeres, que apuestan libremente por no compartir la casa con sus parejas. «Al principio, me sentí rechazada por mi entorno. No me invitaban a las bodas ni a las cenas porque no tenía una relación estable», expone. Mo recuerda que a los 20 años (ahora tiene 57) empezó a salir con un chico; a los 23 se casaron y a los 33 se divorciaron, cuando la hija en común tenía 2 años. Hasta ese momento, «nunca había vivido sola. Pasé de residir con mis padres a hacerlo con mi pareja». En este sentido, explica que vivir con tu pareja no te garantiza sentirte acompañada. «Yo he vivido con mi marido y me he sentido muy sola», asegura. Noticias relacionadas Cada vez habrá más mujeres que vivan solas, «si el precio de la vivienda lo permite» A su modo de ver, «tenía relaciones muy de hombre, para satisfacer mis necesidades, pero nada serio». Con el tiempo, volvió a tener una pareja convencional, que «me hizo la vida imposible y decidí venirme huyendo de él a Palma»; vivía en León. Aunque precisa que sigue manteniendo relaciones esporádicas con hombres, Mo tiene muy claro que quiere seguir viviendo sola. Pros y contras de vivir sola Preguntada por lo mejor de vivir sola, responde que «tomo las decisiones cómo y cuándo quiero, puedo cambiar de opinión de un momento a otro. Mi vida la decido yo». Sin embargo, admite que no compartir casa tiene contras, especialmente, el económico. «Vivir sola es mucho más caro», resalta. En este sentido, lamenta que hay muchas mujeres que siguen viviendo en pareja porque no se atreven o no pueden independizarse económicamente. A su modo de ver, la carestía que supone residir en solitario hará que muchos solteros compartan piso. «'Las Chicas de Oro' era una serie futurista, vamos hacia un escenario en el que los amigos compartirán casa para poder asumir el encarecimiento de la vida».