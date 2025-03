Costa se abre a negociar con Vox: «Estamos dispuestos a estudiar cambios en los Presupuestos»

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern está dipuesto a negociar con Vox cambios en los Presupuestos para conseguir la aprobación de las cuentas, pero también ha precisado que, hasta el momento no lo han hecho porque «no había nadie en la otra parte». Costa ha precisado que el Ejecutivo está en conversaciones con Vox «de forma permanente» a pesar de que, en esta materia, el partido de Santiago Abascal «ha mantenido la puerta cerrada». El Govern cree que el acuerdo presupuestario al que han llegado PP y Vox en Valencia deja un resquicio a un posible acuerdo también en las Islas.

Al respecto, el vicepresident ha señalado que, si hasta la fecha no se ha logrado el acuerdo, ha sido por «por circunstancias que afectan más a Madrid que aquí», entre las que ha mencionado la exigencia de Santiago Abascal de que el PP rompa su pacto con el PSOE en Bruselas. «Queremos negociar pero no había nadie en la otra parte», ha insistido. Ha recordado que el Govern se vio obligado a retirar las cuentas «por exigencias que no dependían de nosotros».

Ha insistido en que la voluntad del Ejecutivo es aprobar unos presupuestos «y estamos en disposición de negociarlo». También ha incidido en que si la formación de Abascal no está de acuerdo con el proyecto actual, el Govern está dispuesto a negociar «porque somos conscientes de que no tenemos mayoría», sin embargo ha recordado que esta negociación ya se llevó a cabo a finales de año y Vox cerró la puerta a un acuerdo, lo que obligó a retirar las cuentas. Lo que sí descartó el conseller es abrir el proceso de negociación con la izquierda. «La puerta de la izquierda no se ha abierto», ha dicho.