Ximo Puig: «Espero que Francina Armengol vuelva a ser presidenta de Baleares»

Fue presidente de la Comunitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE. Antes de participar en un debate sobre el eje mediterráneo previo al congreso del PSIB con Salvador Illa y Francina Armengol, el actual embajador ante la OCDE -que, además, es periodista- conversó con este diario.

PSIB, PSVP y PSC también han formado un ‘eje mediterráneo’ en sus propuestas territoriales. ¿Están ya asumidas por el PSOE?

-Estamos avanzando en la buena dirección, en la de la España más plural y diversa, en la dirección del federalismo. El PSOE, y el Gobierno, ha avanzado en esa dirección. Pero no basta, también hace falta que se sumen otras fuerzas, también la oposición.

También el PSOE tiene voces centralistas.

-El federalismo nunca ha sido fácil y sí, hay diferentes voces pero tras unos años de dificultad se ha ido entendiendo que el reconocimiento de la diversidad es el camino y que no tiene que asustar a nadie.

El discurso de González o Guerra no parece el del PSOE actual.

-Cada uno ha tenido su tiempo y este es el tiempo de una España de concordia.

Mazón es ahora el presidente de la Comunitat Valenciana.

-Y eso me produce un sentimiento de tristeza e indignación. Porque durante 8 años conseguimos salir, la sociedad valenciana en su conjunto, del pozo de mala reputación y falta de calidad democrática de la etapa anterior. Fue un trabajo colectivo y hemos vuelto a caer en el descrédito.

¿Por la gestión de la dana?

-Sí, sí, fue una gestión terrible, falta de gestión e inoperancia. Igual que ha sido lo que ha venido después, ahora con ese pacto entre Mazón y Vox que supone algo que no fue lo que lo que se votó en las elecciones de 2023. No se votó para que Vox dirigiera la Comunitat Valenciana.

¿Y qué salida queda?, ¿esperar a 2027?

-Lo lógico sería dar voz a la ciudadanía, que Mazón dimitiera y convocara elecciones.

Usted es ahora embajador de la OCDE y aunque es una organización centrada en lo económico, ¿lo que resuena en Europa no son tambores de guerra?

-Lo que hay es una enorme incertidumbre por el cambio en Estados Unidos que altera todo el modelo nacido después de la Segunda Guerra Mundial. La única esperanza en Europa es más Europa, pero no sólo apostando por más [gasto en] Defensa, sino en el modelo social europeo. Hay que apostar por Europa. Con todas sus contradicciones, con todas sus diferencias, Europa ha generado las mayores cotas de la libertad.

Usted es periodista. ¿Qué papel tiene el periodismo en estos tiempos?

-El periodismo tiene un papel fundamental, es importantísimo en democracia. Pero al igual que la política, vive una crisis de intermediación. Cuando más certezas necesitamos, más ruido hay. ¿A que no entendería que en los supermercados se permitiera vender basura? Pues eso pasa en el periodismo, donde se da protagonismo a agentes tóxicos. Hace tiempo que no ejerzo de periodista pero estoy convencido de que el periodismo de calidad saldrá adelante pese a todo. Igual que no hay futuro sin cultura. Me parece fundamental y para cualquier socialista lo es. La cultura es el único dique que frena la sinrazón. Es lo que voy a plantear cuando hable del Mediterráneo y de su papel en Europa. Es la cuna de Europa.

Un debate con Salvador Illa y Francina Armengol en vísperas del congreso del PSIB. ¿Cómo valora a Francina Armengol?

-Francina Armengol es un activo fundamental del socialismo español, además de estar comprometida con su tierra cuando presidió Baleares y por eso espero que vuelva a ser presidenta. Será la salida a este gobierno actual que, igual que el de la Comunitat Valenciana, no tiene un proyecto real.