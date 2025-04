Frente común del Parlament por el descuento de residente

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa para reclamar al Gobierno central que abone de manera urgente los 810 millones de euros pendientes a las aerolíneas por el descuento de residente.

La iniciativa ha sido defendida por la diputada del PP Margalida Pocoví y ha recibido el apoyo unánime de la Cámara en los puntos referidos a reclamar al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a reforzar el compromiso con la movilidad de los ciudadanos de Baleares, asegurando la viabilidad del sistema de subvenciones al transporte aéreo, y a establecer un mecanismo que garantice que agencias de viajes y aerolíneas reciben los pagos en tiempo y forma.

MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidad Podemos, se han abstenido, sin embargo, en los dos primeros puntos de la Proposición No de Ley (PNL), precisamente los relativos a reclamar la urgencia del pago de los 800 millones.

Por parte de los mallorquinistas, Ferran Rosa ha hecho un llamamiento a ir a la raíz del problema y en esta línea ha defendido una enmienda, que no ha sido aceptada, para revisar el actual modelo de descuento, que ha calificado como «ineficaz, ineficiente y regresivo». «Pero es la única política que tenemos actualmente», ha admitido. Desde los menorquinistas, Josep Castells se ha pronunciado en términos similares y ha calificado el sistema actual de «perverso porque lleva a incrementos de precios y que las aerolíneas se forren».

El diputado del PSIB Damià Borràs ha justificado el voto favorable en que «no hay excusas» para que el Gobierno central abone los compromisos «en tiempo y forma», mientras que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha defendido que la cuestión no debería suscitar discrepancias porque se trata de un «asunto esencial» para los ciudadanos de Baleares, que no está motivada por intereses partidistas y porque los impagos «podrían poner en jaque la conectividad del archipiélago».

Pocoví ha advertido que por la «dejadez e inacción» de Pedro Sánchez la situación podría desembocar en una reducción de rutas, de frecuencias y en el incremento del precio de los billetes. «La inestabilidad y la eficacia del Gobierno está provocando que los derechos de los ciudadanos de Baleares se tambaleen», ha añadido.

La diputada 'popular' se ha mostrado preocupada por la deuda que está creando Sánchez con las diferentes aerolíneas que operan entre Baleares y la Península y que alcanzar los 1.500 millones durante este año. «Es evidente que esta situación no se puede enquistar, el Gobierno debe liquidar esta deuda y establecer un mecanismo de pago eficaz y previsible», ha señalado Pocoví.