Fin de la moratoria turística: a partir del lunes se abre el intercambio de plazas

El Govern levantará de facto la moratoria de plazas turísticas con la puesta en marcha de una bolsa transitoria de plazas que funcionará hasta que los consells aprueben el techo de plazas de cada Isla sin que se cree ninguna plaza nueva. La presidenta Marga Prohens ha confirmado que este viernes espera poder aprobar el decreto turístico y, en respuesta a los hoteleros, asegura que su papel es defender el interés general. «Nosotros defendemos la contención, no el decrecimiento», ha dicho en referencia a las 90.000 plazas de alquiler turístico que se incorporarán a la bolsa de intercambio.

Ha señalado que estas bolsas temporales permitirán intercambio de plazas sin crecimiento. «No se cierra el movimiento económico y se acaba con el intervencionismo en la principal actividad económica de la Comunitat» ha dicho. «A partir del lunes podrá haber apertura de nuevos establecimientos sin crear nuevas plazas», ha añadido.

«Defiendo el alquiler turístico legal y estas 90.000 plazas las dio el Goven de izquierdas en la pasada legislatura», ha dicho Prohens a los periodistas. Ha señalado que los propietarios de estas plazas tienen «derechos adquiridos» ya ha defendido que su gobierno prohibirá el alquiler vacacional en plurifamiiares «lo que no hizo Govern de izquierdas». Ha precisado que la inmensa mayoría de municipios han pedido mantener estos derechos de las viviendas turísticas. «No se suma ni una plaza más», ha insistido,

Con respecto a las críticas de los hoteleros, ha dicho que es «normal» que los representantes empresariales defiende sus intereses «pero todos debemos poder convivir», ha añadido. En cualquier caso, ha defendido que el decreto incorpora medidas para mejorar el destino, con una apuesta por la calidad en valor, la reconversión plazas obsoletas y medidas laborales. También incluye medidas contundentes contra el alquiler ilegal, con aumento de las sanciones, la colaboración con la policía local y que la ecotasa sirva para combatir esta actividad ilegal.

La presidenta ha descartado una subida de la ecotasa. «Presentamos una propuesta de máximos, con dos medidas fiscales que son necesarias, pero desde el primer momento he dicho que esto debería negociarse porque no tenga la mayoría», ha dicho. Ha señalado que Vox ha sido el único partido dispuesto a hablar del decreto y, como condición para darle su apoyo, pedido que no hubiera medidas fiscales.