El Govern y Vox salvan sus escollos y acuerdan las medidas del decreto de Contención Turística

El Govern balear ha aprobado este viernes el decreto ley de Medidas de Contención Turística que el Ejecutivo balear de Marga Prohens (PP) tras salvar sus escollos con Vox. El ejecutivo y el partido de Santiago Abascal han logrado alcanzar un pacto en el que Vox ha puesto como condición que se descarte incrementar la ecotasa y un nuevo impuesto a coches de alquiler y vehículos particulares de uso turístico.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, han celebrado la voluntad de entendimiento, predisposición y afinidad para alcanzar dicho acuerdo. En una rueda de prensa en la Conselleria, ambos han puesto en valor las medidas contempladas en el decreto y han coincidido en señalar que "el turismo no es el problema".

El conseller ha recordado que realizó una ronda de contactos con todos los grupos políticos para consensuar un decreto y que el tono fue cordial con todos ellos, pero que con los de Santiago Abascal el Govern es con quien comparte más puntos de acuerdo y afinidad. De su lado, la portavoz de Vox ha remarcado que el decreto «no existiría» sin la «firmeza y capacidad» de su formación y ha trasladado su agradecimiento por cómo han ido las negociaciones. Asimismo, Cañadas ha defendido que el titulo del decreto --contra la oferta ilegal, de medidas transitorias por la oferta, y por la calidad turística-- «no es casual».

En relación con una subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que finalmente no se incluye en el texto, Vox ha solicitado al Govern que no se aumente este impuesto en toda la legislatura. «Lo hemos pedido pero no hemos sacado un compromiso claro», ha reconocido, confiando en que no se suba en ningún otro decreto ni ley.

Las medidas principales del nuevo decreto son:

- Prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares

Se prohíbe de forma generalizada en todas las islas la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas situadas en edificios plurifamiliares.

Para renovar las licencias existentes en este tipo de viviendas, se endurecen los requisitos de calidad a través del desarrollo reglamentario.

- Intercambio de plazas sin crecimiento y bolsa transitoria

Se permite de nuevo el intercambio de plazas turísticas entre particulares, pero sin posibilidad de aumento de la oferta total.

Se habilita el cambio de uso de establecimientos turísticos a vivienda residencial.

Se crea una bolsa vacía y transitoria para gestionar las bajas de plazas y mantener el control de la capacidad de carga, evitando el decrecimiento abrupto.

Las moratorias seguirán activas hasta que los consells insulars definan los techos de plazas y los criterios de capacidad.

- Aumento de sanciones contra la oferta ilegal

Se refuerza la lucha contra el alquiler turístico no regulado.

Las plataformas online estarán obligadas a exigir el número de registro turístico para permitir la comercialización, compartiendo responsabilidad con los propietarios.

Aumento generalizado del 25 % en las sanciones:

- Muy graves: de 50.001 a 500.000 euros (antes 40.001 – 400.000).

- Graves: de 5.001 a 50.000 euros (antes 4.001 – 40.000).

- Leves: hasta 5.000 euros (antes hasta 4.000).

Los propietarios sancionados podrán acogerse a rebajas de hasta el 80 % si destinan la vivienda al alquiler social o de precio limitado. El beneficiario de las rentas del alquiler será la comunidad autónoma.

- Nuevas zonas saturadas y reconversión de la oferta

Se habilita a los consells insulars a declarar zonas turísticas saturadas y de reconversión, previa presentación de un plan estratégico.

Los establecimientos situados en estas zonas podrán acogerse a un régimen extraordinario de modernización.

Se permitirá aumentar la superficie edificada hasta un 10 %, pero sin crecer en altura ni plazas.

Las zonas declaradas tendrán prioridad en la asignación de ayudas públicas.

Será obligatoria su integración en procesos de certificación de calidad turística.