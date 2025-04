El PSIB critica que «promotores inmobiliarios son los únicos que han pedido el voto para el decreto ley 'pelotazo' del PP»

El PSIB-PSOE ha criticado que los «promotores inmobiliarios son los únicos que han pedido el voto para el decreto ley 'pelotazo' del PP», en referencia al decreto ley de vivienda para desbloquear suelo, que se debatirá el próximo martes en el pleno del Parlament. En nota de prensa, el PSIB ha informado que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha denunciado que «los únicos grupos que se han acercado a para pedir la abstención o el voto positivo al decreto ley del pelotazo urbanístico que el PP presentará el próximo martes en el pleno del Parlament han sido los promotores inmobiliarios» que, a su juicio, son quienes «sacarán beneficio directo de la aprobación de esta norma».

En concreto, Negueruela ha informado que a lo largo de esta semana el PSIB se ha reunido con aquellas asociaciones y entidades que lo han pedido. De este modo, según ha detallado, «se han mantenido reuniones con la asociación baleares de inmobiliaria nacional e internacional (Abini) y con los promotores inmobiliarios de Proinba». Y, en este sentido, ha querido «trasladar con total transparencia que en el caso de Proinba se ha pedido claramente que los socialistas se abstengan o voten a favor del decreto ley».

Ante esta situación, Negueruela ha indicado que «también de forma clara, se les ha contestado que la única entidad que ha hecho esta petición de voto ha sido Proinba». «El PP ni siquiera se ha acercado para pedirnos el voto», ha continuado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lamentando que «ya es directamente a través de intermediarios como Proinba que se pide el voto» del PSIB-PSOE, «una asociación a quien la ley en cuestión les favorecerá directamente», se ha quejado.

«Llama la atención que sea directamente una asociación con intereses directos la que haya venido a pedir el voto» del PSIB-PSOE, «casi interpuestos por el PP, que ni siquiera lo ha pedido directamente», ha hecho hincapié Negueruela. Por otro lado, el PSIB también se ha ido reuniendo y hablando con asociaciones vecinales, organizaciones sindicales, arquitectos y entidades de todo tipo, pero «nadie quiere este modelo de »pelotazo« que ha planteado el PP».

En este sentido, al PSIB le llama la atención que «aquellos que dicen que construirán miles de viviendas para trabajadores, no hablen con estos trabajadores, que ya se han pronunciado en el sentido que este no es el modelo que quieren las islas»; y que sean los mismos que «dicen que no hay »pelotazo« los que, a través de los promotores, piden el voto». «Más que nunca, expresamos nuestro rechazo frontal a este decreto ley, que no ha tenido una tramitación transparente», ha manifestado Negueruela.

«Creemos que se han utilizado los lobbies de presión para mejorar de forma notoria los resultados», ha continuado expresándose el socialista, quien ha indicado que las condiciones y precios de las viviendas ya no son los mismos que hace dos años: «sobre todo, sabemos que una persona que en 2023 quería comprar un piso de VPO en Palma, a un precio marcado, transparente y después de la elaboración de un plan general, ahora, gracias al promotor y alcalde Martínez, junto con el Govern de Prohens, tendrá que pagar, mínimo, un 30% más que hace dos años». Según el portavoz socialista, este es el resultado el decreto ley: «encarecer el precio de la vivienda de los trabajadores. Por eso, el PSIB se opone al decreto».