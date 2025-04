Salut quiere captar a los adolescentes que aún no se han vacunado contra el VPH

Salut tiene en marcha una campaña de recaptación de los adolescentes, de entre 12 y 18 años, que no se han puesto la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Tal y como explica la directora de Salut Pública, Elena Esteban, aparte de la llamada a la vacunación que se hace en las consultas de pediatría para los niños y niñas hasta los 14 años, el Servei de Salut ha comenzado a enviar mensajes a los padres de los que se encuentran en la franja de edad de 17 a 18 años, unos doce mil censados en las Islas, «que son los que priorizamos inicialmente porque están en una edad que si no se vacunan ya, los perdemos», explica.

No obstante, Esteban incide en que no se limitará la vacunación a este grupo de edad de la población diana, que es de unos 69.000 adolescentes, sino a todos los que no se hayan vacunado contra el VPH, que podrán solicitar la inyección directamente en su centro de salud.

Salut desarrollará además una campaña de sensibilización que llegará también a los centros educativos para recordar la importancia de inmunizarse contra este virus que puede producir distintos tipos de cáncer, principalmente de cuello de útero, también llamado de cérvix, y, en proporciones mucho más pequeñas, de vagina, ano, pene, boca o laringe.

Monodosis

Este año además, las nuevas recomendaciones de la Ponencia de Vacunas de la Comisión nacional de Salud Pública reducen a una única dosis para todas las niñas y niños desde los 12 a los 18 años, en lugar de las dos que se venía inoculando hasta ahora.

La directora de Salut Pública aclara que estos cambios responden a la evidencia científica recogida en los últimos años respecto a la vacunación.

Para responder a la inmunización prevista esta campaña, el Govern aprobó a final del año pasado la adquisición de 22.199 dosis de la vacuna nonavalente contra por un valor de 1,1 millones de euros.

Elena Esteban insiste en que la manera más eficaz de prevenir la infección por VPH es la vacunación y que aunque son las mujeres son las principales afectadas por cánceres causados por VPH, también afecta a los hombres que son además los portadores.