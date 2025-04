Podemos y Sumar miran a las urnas y compiten por el espacio de la izquierda

«Nos presentaremos a todas las elecciones a las que podamos, también a las autonómicas»,. Así lo asegura a este diario Aurora Ribot, coordinadora –junto a Borja Kruzelaegi– en Balears de Movimiento Sumar, el partido instrumental que participa de la coalición Sumar. Tanto Ribot (ex dirigente de Podemos y que fue vicepresidenta del Consell), como Kruzelaegui y Juan Pedro Yllanes –exvicepresidente del último Govern de izquierda– forman parte de la coordinadora de Movimiento Sumar. La novedad es que en una próxima asamblea se definirán documentos y estructuras para incidir en la polémica local.

«No, no estamos hablando de elecciones inmediatas, pero tampoco descartar nada pues todo cambia de un día para otro», dice Ribot que afirma que la fórmula de Sumar en 2023 fue «una opción ganadora» y que en las generales se consiguió frenar el «avance de la extrema derecha que anticiparon las autonómicas» de ese año.

La estructura del Movimiento Sumar es mínima pero su coordinadora dice tener claro a quién se dirige. Será «a finales de junio» cuando se aprueben los documentos políticos. La candidatura electoral de Sumar para las elecciones generales de julio del pasado año fue difícil de tejer y se rompió cuando Podemos decidió formar grupo propio en el Congreso y criticar la estrategia de la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. Més per Mallorca, el otro socio balear de Sumar, siempre ha defendido que Sumar no debe presentarse a las elecciones autonómicas. «Ya veremos –dice Ribot– de lo que no hay ninguna duda es de que sin Sumar en el Gobierno no habrían salido adelante algunas de las propuestas que se han aprobado. Y añade que eso vale para Balears y que el PSIB no puede garantizar solo gobiernos progresistas.

Una propuesta de Podemos

Podemos es de la misma opinión. Y así lo resalta Laura Muñoz, coordinadora de balear de Podemos en total sintonía con Ione Belarra, secretaria general o coordinadora estatal. Somos el partido de la izquierda, tenemos proyecto y lo demostramos, no tenemos que empezar desde cero», asegura.

Para Muñoz, concejala de Palma, Sumar está más cerca del PSOE que de una propuesta de izquierdas. Y afirma: «El PSIB necesita un partido a su izquierda pero yo voy más allá». Y explica: «Lo que le pediría a Francina Armengol como secretaria general del PSIB es que aglutine a los sectores más próximos a su partido». «Hay que fortalecer el planteamiento de izquierdas. No es suficiente quedarse en que si no gobernaran PSOE y Sumar, la alternativa sería un Gobierno del PP y de Vox, porque eso no es llegar al fondo».

Podemos ira radicalizando su discurso. Y se alejará tanto de Sumar como del PSOE. También miran a las elecciones aunque Muñoz no ve factible un anticipo electoral en Balears. Todavía queda un tercer partido a la izquierda del PSIB que tiene que redefinir su estrategia: Esquerra Unida. Está pendiente de celebrar su asamblea.