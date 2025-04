El Parlament rechaza publicar las viviendas y beneficiarios acogidos al programa 'Alquiler seguro' del Govern

El Parlament ha rechazado solicitar al Govern que haga pública la relación de viviendas inscritas en el programa 'Alquiler seguro' y los beneficiarios de las rentas subvencionadas. La proposición no de ley (PNL) presentada este miércoles por el Grupo Mixto en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament incluía esta iniciativa --enmendada por MÉS per Mallorca-- al entender que estas ayudas se deben acoger a la legislación en materia de subvenciones.

De igual modo, se instaba al Govern a recopilar los datos necesarios para el programa 'Alquiler Seguro' a través de una plataforma oficial que «garantice la custodia de los datos personales de todos los solicitantes».

Al mismo tiempo, se solicitaba -con una enmienda del PSIB- establecer y hacer públicos los criterios de selección de los arrendatarios del programa, así como garantizar que sean las personas con menos recursos y más necesidades las que tengan preferencia para acceder a una vivienda del programa. La PNL ha sido defendida por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, y ha quedado rechazada por los ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Xisco Cardona. Por su parte, los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.