El PP estudiará el impuesto a los 'rent a car' propuesto por Més

El grupo 'popular' se opondrá en el próximo pleno del Parlament a la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS) que propondrá el PSIB, pero estudiará el impuesto sobre los 'rent a car' que Més per Mallorca someterá a debate.

Así lo ha adelantado este miércoles el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, tras ser preguntado acerca de las dos proposiciones de ley cuya toma en consideración se debatirá y votará en el plenario del próximo martes. Sobre la propuesta de incrementar el ITS de los socialistas, el diputado ha adelantado que votarán en contra, alegando que la propuesta está lejos de sus planteamientos sobre este impuesto.

Mientras ellos pretendían incrementarlo en temporada alta y eliminarlo en los meses de invierno, el PSIB propone subirlo hasta 12 euros, ha apuntado. La de los socialistas es, a su juicio, una propuesta «totalmente oportunista», habida cuenta de que no propusieron este incremento durante los ocho años que estuvieron al frente del Govern, y que plantea una subida que es «completamente inasumible». «Evidentemente, nos opondremos. Tenemos nuestro planteamiento sobre la mesa y cuando tengas el conocimiento de que puede tener el apoyo parlamentario, lo volveremos a llevar al Parlament», ha sentenciado.

El modelo planteado por el PP para aumentar el ITS iba a estar incluido en el decreto turístico recientemente convalidad por la Cámara autonómica pero, cabe recordar, decayó por exigencias de Vox. El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha recordado que esta proposición de ley incluye también la eliminación de todas las plazas turísticas en edificios plurifamiliares una vez vayan caducando. «Esta es la hoja de ruta del partido socialista y se ofrece a pactar las enmiendas del ITS con el PP, que tiene una oportunidad para poder subirlo. Que vote que sí y podremos negociar la subida», ha propuesto. Lo ha hecho, no obstante, antes de que compareciera Sagreras y desechara esa posibilidad.

La proposición de ley a la que el portavoz 'popular' no ha cerrado del todo la puerta, y que se ha comprometido a «estudiar», es la impuesto a los 'rent a car' que plantea MÉS per Mallorca. «El PP ha defendido la creación de un impuesto a los vehículos vacacionales, los de 'rent a car' y también a los que entren para hacer un uso estrictamente vacacional y que estén matriculados fuera de Baleares», ha recordado. Esta medida, no obstante, tampoco llegó a entrar en el decreto turístico pactado con Vox. Aunque ha reconocido la capacidad de autocrítica de los ecosoberanistas, Sagreras también les ha reprochado que no pusieran en marcha estas medidas durante las legislaturas del Pacte.

En cualquier caso, ha concedido, su grupo parlamentario la estudiarán «en profundidad» y, en el caso de encontrar similitud de posturas, valorarán el sentido de su voto. La proposición de ley cuenta ya con el apoyo del PSIB -así lo ha dicho Negueruela y previsiblemente también con el del grupo Mixto. Vox se opondrá, por lo que el voto del PP sería necesario para determinar si se toma o no en consideración. «Creemos que el impuesto es una propuesta buena para la ciudadanía, que permitiría gravar una actividad con externalidades negativas importantes, tanto de congestión del sistema viario como también de cuál es el modelo de movilidad que queremos», ha defendido el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia.

Lo recaudado a través de este gravamen, ha incidido, se destinaría a potenciar la red de transporte público del archipiélago. Apesteguia, al inicio de su intervención, ha advertido que en el orden del día provisional no se había incluido esta proposición de ley -que es la que tocaría por su antigüedad- sino otra relativa a la limitación de la compra de vivienda por parte de los no residentes. Aunque ha confiado en que no habría problema para modificarlo, ha especulado con la posibilidad de que el PP, inmerso en sus negociaciones con Vox para aprobar unos presupuestos, se sintiera incómodo debatiendo este asunto.

«Entiendo que no les haga ilusión debatir en medio de una negociación de presupuestos, pero no es nuestro problema ni el de los ciudadanos de Baleares, que se merecen que debatamos las cuestiones que los grupos hemos puesto sobre la mesa para solucionar sus problemas. Que cada uno vote en conciencia», ha apuntado. Preguntado al respecto, Sagreras ha adelantado que su grupo no se opondría. La única que lo ha puesto en duda ha sido la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha lamentado que Apesteguia no se pusiera en contacto con ella para pedírselo. En cualquier caso, la Junta de Portavoces ha acordado modificar el orden del día y estas serán las dos proposiciones de ley que se debatan en la sesión plenaria del próximo martes.