PP y Vox tumban la propuesta del PSIB para subir la ecotasa

El Parlament ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del PSIB para incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS) y prohibir el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.

El pleno de este martes ha debatido una iniciativa que, pese a obtener el apoyo de toda la izquierda (23), ha decaído con los votos en contra del PP y de Vox (30) y la abstención del diputado no adscrito Agustín Buades. De este modo, la proposición de ley no seguirá su tramitación parlamentaria. En líneas generales, la idea de los socialistas era incrementar el ITS en una horquilla entre los 10 euros diarios --por ejemplo, en hoteles de cinco estrellas-- y los dos euros --en hostales y refugios--, con varios tramos intermedios de cinco y siete euros.

Además, se añadía a las embarcaciones de alquiler naútico con motivos recreativos de al menos diez metros de eslora entre quienes debían hacer frente al pago de este gravamen y se subrayaba la necesidad de destinar los recursos económicos obtenidos por esta vía para revertir las externalidades negativas generadas por el sector turístico. Otro de los puntos relevantes era la eliminación del alquiler turístico en edificios plurifamiliares. Una medida similar fue incluida en el decreto turístico --consensuado entre el PP y Vox y convalidado hace unas semanas por el Parlament--, que prohíbe nuevas plazas y contempla mayores exigencias de calidad para las ya existentes y que quieran renovar su licencia.

El PSIB, en cambio, proponía que estas plazas turísticas --además de aquellas con modalidad de alquiler de vivienda principal--, una vez se cumplieran cinco años desde la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad (Driat), quedaran extinguidas. De este modo, no podrían seguir formando parte de las bolsas de plazas gestionadas por los organismos gestores ni ser computadas en los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT).

También se preveía un aumento de las sanciones contra la oferta ilegal, algo que también recoge el citado decreto. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, quien ha sido el encargado de defender la proposición de ley, ha recriminado al Govern su «cinismo» por «no defender lo que realmente hacen». Hoy, ha lamentado el socialista, los 'populares' han perdido la oportunidad de sacar adelante unas medidas que la presidenta autonómica, Marga Prohens, prometió el pasado octubre y decayeron del decreto turístico por la oposición de Vox.

En reiteradas ocasiones ha tendido la mano al Govern, pidiéndole su abstención para que la iniciativa pudiera proseguir con su tramitación parlamentaria. Durante ese proceso, se ha comprometido, podrían pactar y marcar la subida del ITS que proponía el Ejecutivo, que era sustancialmente inferior. «Absténganse, negociemos. Nosotros aceptaremos su propuesta de ITS», ha subrayado Negueruela. Por ejemplo, se ha mostrado dispuesto a fijar en seis euros diarios el gravamen a los cruceros --aunque ellos proponen siete-- y acercarse así con los postulados del Govern. «Lo que está en peligro es la palabra de la presidenta. Todas las propuestas que debatimos hoy son las que dijo y ahora dicen que es oportunismo y electoralismo. Entonces, no sé qué dijo la presidenta, debió ser un ejercicio de cinismo», ha zanjado el socialista.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha hecho un recorrido histórico del impuesto también conocido como ecotasa, que fue aprobado por primera vez por el Govern de Francesc Antich (PSIB), posteriormente derogado por Jaume Matas (PP) y finalmente recuperado por Francina Armengol (PSIB). Si los 'populares' la hubieran mantenido, durante los siguientes 15 años se hubieran recaudado «miles de millones de euros» que hubieran repercutido positivamente sobre la vida de los ciudadanos del archipiélago, ha sostenido.

El ecosoberanista ha justificado la necesidad de este gravamen, y de incrementar las cuantías --en línea con otras ciudades europeas--, para hacer frente a las externalidades negativas del sector turístico. Por ejemplo, ha dicho, para afrontar el crecimiento demográfico que va ligado a esta actividad económica, que --a su parecer-- está en parte detrás de que Baleares haya pasado de tener 642.000 habitantes a 1,2 millones en 40 años.

Más allá de estas cuestiones, ha zanjado Apesteguia, hasta las Naciones Unidas (ONU), en una resolución de 2020, instó a promover el turismo sostenible con medidas dirigidas a asuntos como la reducción de las desigualdades, la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la formación de los trabajadores o el respeto a la cultura de cada territorio. «Conviene saber si el PP también está en contra de la ONU», ha ironizado el ecosoberanista, dando por hecho que desde Vox lo están. «No es que no quieran los recursos suficientes para hacer estas políticas, sino que no quieren hacer estas políticas», ha sentenciado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado a favor del mecanismo planteado por los socialistas para erradicar el alquiler turístico, pero ha matizado su postura acerca del incremento del ITS. La base imponible, como su partido ya ha expuesto anteriormente, ha considerado que debería calcularse sobre el gasto realizado por estadía, y no una cuota fija por día dependiendo del establecimiento o servicio. De este modo, ha sostenido, el ITS podría no solo tener un objeto finalista sino también usarse como herramienta para modular la demanda, algo --ha admitido-- que tal vez no era necesario cuando se puso en marcha pero sí lo será a medida que avanza la masificación.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha centrado buena parte de su intervención en defender que las viviendas deben dedicarse exclusivamente para vivir o para el alquiler de larga duración, pero nunca para el turístico. Así, ha zanjado, los fondos obtenidos mediante el ITS deberían ir dirigidos principalmente a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO).

La diputada del PP María Salomé Cabrera ha recriminado a Negueruela sus palabras dirigidas al Govern y ha considerado que la proposición de ley socialista es un ejercicio de «blanqueo». «Lo que pretenden es blanquear su inacción de ocho años en este sentido. Una proposición que fue presentada el pasado marzo por urgencia argumentada en base a la emergencia por la saturación turística y la emergencia habitacional», ha apuntado. Esa forma de proceder, ha reprochado, podría dar a entender que se tratan de dos problemáticas «sobrevenidas». La saturación «no es de ahora», dado que la primera de las manifestaciones ciudadanas data de 2017, ha recordado la 'popular'.

Han ido sucediéndose durante los años siguientes mientras el Govern de Armengol «alardeaba de que las cifras de las temporadas eran de récord», ha recriminado. «Ahora, en vez de asumir algún tipo de responsabilidad, optan por la estrategia de la posverdad, creando un relato, manipulando la realidad y mintiendo a los ciudadanos», ha concluido.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez, por último, ha insistido en que la proposición de ley busca «blanquear la nefasta gestión» de Negueruela cuando estaba al frente de la Conselleria de Turismo. También les ha recriminado que enfrenten el turismo como si fuera un «problema» cuando, a su juicio, es una «oportunidad». «Es lo que ha hecho que estas islas se conviertan en lo que son en los últimos 60 o 70 años. Pero ustedes siguen con el mantra de que el turismo es el problema», ha lamentado.