El Govern admite que es «muy poco probable» que haya presupuestos este viernes

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha admitido este jueves que es «muy poco probable» que el Consell de Govern apruebe este viernes un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos.

«No hay consenso suficiente», ha afirmado en la rueda de prensa para presentar la campaña de Renta Ágil preguntado por el estado de las negociaciones con Vox para unas nuevas cuentas.

Costa ha reconocido que es «hiperconsciente» de que el tiempo para lograr aprobar unos presupuestos en julio se agota, pero ha insistido en que el Ejecutivo no llevará al Consell de Govern un proyecto de presupuestos sin garantías de prosperar.

«No sé si en un tiempo razonable se producirá un acuerdo o no», ha reiterado, advirtiendo que no revelará qué cuestiones están dificultando el entendimiento entre los que fueron socios de investidura.