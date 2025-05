Idoia Ribas ya no está afiliada a Vox y no descarta salir de su grupo en el Parlament

La diputada del grupo parlamentario Vox Idoia Ribas ya no está afiliada al partido y no descarta abandonar el grupo parlamentario si «siguen las actuaciones de hostigamiento, acoso y mobbing» que sufre.

Ribas se dio de baja de Vox el pasado 29 de abril, aunque sigue como miembro del grupo parlamentario y tiene la intención de votar lo mismo que sus compañeros en las votaciones parlamentarias, según ha afirmado la diputada en declaraciones a Europa Press.

No obstante, ha criticado que conoce el sentido del voto de su grupo en el mismo momento de la votación, «cuando Manuela Cañadas levanta la mano». En esta línea, ha asegurado que nunca votará en contra de sus valores y que si en algún momento no está de acuerdo con el sentido del voto que anuncia la portavoz, votará acorde a sus principios. Ribas ha señalado que hay otros casos en los que diputados de Vox continúan en los grupos parlamentarios pero han abandonado el partido, como Carlos Verdejo, diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta que solicitó su baja hace meses.

La tercera diputada de Vox Baleares que se da de baja, después de Xisco Cardona y Agustín Buades, ha reprobado que para los de Santiago Abascal «primen los intereses nacionales por encima de los de los ciudadanos de Baleares».

Según Ribas, la ruptura del acuerdo entre PP y Vox en las Islas se hizo bajo «la excusa de la acogida de menas» que, a su criterio, no es válida porque en Baleares no es competencia del Govern sino de los Consells insulars. Desde el grupo parlamentario Vox han señalado que no han recibido ninguna comunicación al respecto y que «todo sigue igual» en el grupo.