El Constitucional abre la vía para reprobar a Le Senne por expulsar a dos diputadas en el pleno de Aurora Picornell

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional abre la vía para reprobar a Gabriel Le Senne por la expulsión del pleno del Parlament de las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa por exhibir carteles con la imagen de Aurora Picornell el 18 de junio de 2024. El Constitucional da 10 días a la Cámara para que remita copia íntegra del aquel pleno, así como las actas de la reunión de la Mesa del 10 de julio de 2024 y de la Junta de Portavoces del 17 del mismo mes.

La Sala entiende que se da una «especial trascendencia constitucional» porque afecta a un derecho fundamental, como el derecho de representación, sobre el que no hay doctrina del Tribunal, y «porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales». Entre los derechos fundamentales que quedaron violados con su expulsión, las dos diputadas mencionaban el de libertad de expresión, recogido en el artículo 20.1 de la Constitución, al obligarles a retirar la imagen sin que el president fuera capaz de explicar en qué artículo del reglamento se basaba.

También se violó su derecho de participación en los asuntos públicos, recogido en artículo 23 de la Constitución, además de los artículos 24 y 25, así como el derecho fundamental a ejercer en condiciones de igualdad las funciones que les corresponden como miembros de la Mesa y como diputadas. El recurso mencionaba que Pilar Costa fue expulsada sin que se le llamara al orden en las dos primeras ocasiones.

En el escrito que ahora ha sido aceptado, también recalcaban que, a requerimiento de las dos diputadas, «no supo mencionar ni un solo artículo del Reglamento (porque no existe), ni ninguna otra norma o precepto que amparara su decisión, que tiene consecuencias tan graves como la expulsión de dos miembros de la Mesa». Destacaban que es la primera vez en la historia del Parlament que se expulsa a dos diputadas y la primera vez en democracia que se expulsa a dos miembros de la Mesa.

«La expulsión de las diputadas se produce en un sinsentido, habiéndose exhibido las fotos durante más de 45 minutos durante el debate, sin que supusiera ningún problema de orden», añadían. Aseguraban que, pese a las llamadas a la neutralidad de la Mesa que invoca Le Senne, el reglamento de la Cámara no tiene ninguna referencia.

«Defendemos que la exhibición de la foto de una hija ilustre de Mallorca, así declarada por el Consell, no rompe neutralidad alguna», añade. «La neutralidad de la Mesa se rompe, no por parte de mis representadas, sino precisamente por parte del presidente, que toma una decisión no neutral, vinculada total y absolutamente a su posición ideológica», asegura el escrito. Costa y Garrido defienden, además, que hubo trato desigual en relación con los usos y costumbres del Parlament y apuntan a que la otra secretaria de la Mesa, Misericòrdia Sugrañes, lució «ostensiblemente» un abanico con símbolos del PP dos días después del Pleno en que ocurrieron los hechos.