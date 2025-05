«El 95 % de nuestros estudiantes ya tienen sus visados para empezar el curso en EEUU en agosto»

La embajada de Estados Unidos en Madrid ha dejado de dar citas para conceder visados a los estudiantes de Baleares que quieren estudiar en su país el próximo curso escolar. Las clases empiezan en agosto, por lo que son muchas las familias de las Islas que estos días están pendientes de los nuevos anuncios que pueda realizar el presidente Donald Trump.

No obstante el clima en Baleares es de relativa tranquilidad. El 95 % de los alumnos que cursarán ESO o Bachillerato en el país ya disponen del visado o de la cita pertinente para sellarlo. Así lo explica Pati de Luque, propietaria de la empresa mallorquina de coaching y educación emocional Fábrica de Valientes que cuenta con un programa de estudios en Estados Unidos: Valientes por el mundo. La semana próxima viajan a Madrid a sellar los visados varios de sus alumnos.

«Estamos en constante contacto con Estados Unidos y aunque hoy por hoy han paralizado la concesión de nuevas citas, los que ya tienen el visado no se verán afectados. Son el 95 % de nuestros estudiantes», dice la experta. «Se siguen emitiendo documentos de entrada, todo sigue en marcha como hasta ahora (salvo conseguir una nueva cita para el visado) y la suspensión de las citas parece que es temporal, mientras se implementa la revisión de contenidos de redes sociales de los candidatos», explica.

Los trámites para estudiar en el extranjero no son sencillos, de ahí que la mayoría de familias de Baleares contraten a empresas especializadas cuando deciden enviar fuera a sus hijos. «Para poder tramitar el visado hay que completar un expediente que se manda a Estados Unidos, allí verifican que no has cometido delitos y dan el visto bueno. Es entonces cuando pagamos y emiten un documento, el I20 o el DS2019. Una vez el estudiante dispone de este documento, es cuando gestionamos la tramitación con la embajada. Nosotros intentamos tenerlo todo en abril y por eso jugamos con ventaja», dice de Luque.

Alfonso es uno de los padres que están pendientes de que la embajada selle el visado de sus hijos. Tiene cita este viernes y explica que tras el anuncio de Donald Trump se preocuparon, pero su agencia les ha intentado tranquillizar. «Nuestra cita sigue adelante sin ningún problema y de hecho el miércoles la propia embajada me envió un recordatorio», dice.

Reconoce que «estaríamos más tranquilos si no hubiera pasado nada de esto», pero confía en que todo continúe como estaba previsto y su hija empiece el curso en agosto. Una de las cuestiones que más preocupa es que alguna de las familias de acogida de los alumnos pueda echarse para atrás por las políticas de Trump. «En la empresa nos han dicho que no y nos garantizan que estamos en el plazo habitual, pendientes de saber con qué familia va. Nos dicen que incluso es temprano para eso», añade. En su caso ha contratado los servicios de una empresa de fuera de Baleares con delegación en Madrid.

Pati de Luque asegura que en Fábrica de Valientes están «en contacto directo y permanente con coordinadores locales y con las propias familias anfitrionas, y no hay ninguna señal, ninguna alerta, ningún indicio de que alguna familia se esté echando atrás. Todo lo contrario: siguen tan comprometidas como siempre». «Muchas de nuestras familias ya están asignadas y el resto está en el proceso final, como cada año», añade.

Germán, es uno de los padres de familia de las Islas que envían por primera vez a su hijo a estudiar fuera y que tienen cita en la embajada la próxima semana. Se muestra tranquilo y confía en que podrá mantener sus planes sin problemas. «Estoy muy tranquilo de que va a ir tal y como estaba planeado, no me planteo otra opción», dice. Explica que «sellar el pasaporte es el último trámite y eso sigue en pie». «Ha pasado por todas las fases y solo le falta ese último paso», reflexiona.

Personalmente cree que la reactivación de las citas de la embajada «será cuestión de unos días». Su hijo estudiará primero de bachillerato en Estados Unidos. «Estaremos uno días revueltos, pero creo que luego todo volverá a la normalidad y volverán a abrir las citas. Hay muchos niños de este programa en distintos países del mundo y mucha gente muy inquieta que se encuentra en la mitad proceso, pero no es nuestro caso, yo estoy tranquilo» concluye. No se muestra preocupado por el hecho de que Donald Trump pueda realizar nuevos anuncios en el futuro que compliquen los viajes de estudios.

El calendario del curso escolar es diferente en EEUU al de Baleares. Allí, el día de inicio de las clases puede variar dependiendo del estado, pero siempre dentro del mes de agosto. Eso explica por qué el anuncio de Trump coge a la mayoría de alumnos de las Islas con los trámites hechos. Pati Luque explica que en el caso de su Fábrica de valientes solo hay dos alumnos pendientes de conseguir cita. Además de los que se desplazarán allí para realizar sus estudios de secundaria, realizan también los tramites para las personas de Baleares que quieren trabajar en Estados Unidos como monitor en campamentos de verano.

Ocidiomes, una segunda compañía de Baleares que gestiona cursos en el extranjero, ha explicado a Ultima Hora que en estos momentos no tiene a ninguno de sus alumnos pendiente de conseguir cita. Comparte el mensaje de tranquilidad.

Luis, otro padre de una alumna que estudiará a partir de agosto en Estados Unidos afirma que su hija está «tranquila e ilusionada». «Nosotros también estamos tranquilos, aunque hay que decir que cuando contratamos el servicio a través de una empresa contratamos también un seguro que una de las cosas que cubre es la posibilidad de que no acepten el visado, porque el precio, de alrededor de 25.000 euros, ya está abonado», dice.

Las empresas explican que la preocupación por lo que pueda pasar en Estatos Unidos es mayor en España que en otros países en los que también son habituales los viajes de estudios. Pati de Luque afirma que esta semana ha mantenido una videoconferencia con sus contactos estadounidenses que creen que «la situación parece estar afectando principalmente a los estudiantes universitarios». Interpretan que el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos no haya solicitado la suspensión de la emisión de formularios del departamento de Estado de Estados Unidos «indica claramente» que no hay intención de cerrar sus programas.

En cuanto a los universitarios de Baleares la UIB dice no tener constancia de que ninguno de sus alumnos tenga previsto estudiar el próximo curso en USA.