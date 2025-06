El PP balear señala a Armengol en el centro de la trama y esparce más sospechas

El PP salió este jueves en tromba a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones pero también dejó claro que la ex presidenta de Baleares, Francina Armengol –presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB– está en el centro de la trama pues toda la investigación arranca de la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid con la mediación de Koldo García, el número dos de Ábalos y secretario de Organización del PSOE al igual que Santos Cerdán. Además, y desde la organización del PP en Palma, se extendieron, sin pruebas, sospechas sobre el proceso para elegir a Iago Negueruela secretario del PSIB en la capital balear.

No hubo reacciones desde el entorno de la presidenta del Congreso y el PSIB optó por dejar constancia de que «se suma a la petición de disculpas a la ciudadanía y a la militancia socialista» y «destacar la rápida reacción».

La red de mensajes en Twitter por parte de numerosos cargos del PP la encabezó la presidenta Marga Prohens. Lamentó «otro capítulo más de la corrupción» del presidente del Gobierno. «Cada día resulta más insoportable. Cada día es más insostenible», criticó la líder del Ejecutivo balear en un mensaje en la red social X. Según Prohens, «no gobiernan, no gestionan, no están en los problemas de los ciudadanos» sino que «solo resisten, se defienden y se revuelven en el barro». «Los ciudadanos no merecen esto. Ha llegado la hora de la decencia», zanjó.

El tuit sobre PP-Vox

El PP recuperó una publicación del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán que criticaba el «acuerdo de la vergüenza» de PP y Vox en materia de Presupuestos. «El acuerdo de la vergüenza es repartirse mordidas, dar pelotazos, amañar primarias, contratar a ‘sobrinas’ y un largo etcétera», señalaba el PP. «Este es el faro ideológico y moral de Armengol y Negueruela. Corrupción en vena como sistema, impunidad como norma», señaló el partido en la misma red social.

«Indignidad, vergüenza, traición... Palabras que me he cansado de escuchar por parte del estos gángsters del PSOE estos días...», añadió el coordinador de la formación en Balears, Sebastià Sagreras. «Llenos de mierda, se han esforzado en crispar a algunos sectores mintiendo sobre el acuerdo de Presupuestos», añadió.

«Inquieta saber que Balears es el epicentro de la ramificación más importante de esta corrupción del PSOE que hoy inunda todas las noticias», añadió Sagreras. Varios cargos del partido en las Islas recuperaron un tuit de la presidenta de Francina Armengol en el que hace unos días mostraba su apoyo a Santos Cerdán. «Armengol es una más de la mafia del PSOE de Sánchez», señalan en X. «No son mentiras ni intimidaciones; es corrupción», añadía la cuenta.

El Partido Popular de Palma aprovechó la situación para sembrar las dudas sobre la limpieza del proceso que supuso la elección de Iago Negueruela como secretario general de los socialistas en la capital balear. «La corrupción es un gen en el ADN del PSOE. Hubo un Santos Cerdán en el Congreso del PSIB de Palma, en el que salió elegido secretario general Iago Negueruela?», se cuestionó la cuenta del PP de Palma.

Lluís Apesteguia (Més) coincidió al considerar «insuficiente» la reacción de Sánchez y aseguró que eso da alas a la derecha y extrema derecha.