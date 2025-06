«Aunque no es trabajo de hombres, las mujeres no quieren ser electricistas»

Ivonne Álvarez tiene 18 años y es estudiante del Grado Medio de FP de Técnico de instalaciones eléctricas y automáticas en el CIFP Joan Taix, Sa Pobla. Este jueves fue una de las participantes en el XVIII Concurso de Jóvenes Instaladores de Baleares, organizado por Asinem. Un hito, pues fue la primera vez que concursaba una chica. Un hecho al que Ivonne restó importancia: «No es para tanto. Soy una más, da igual si soy mujer u hombre. Lo importante es participar y pasarlo bien».

«Me presenté porque me hacía ilusión. Cuando supe que había un concurso me quise presentar desde el principio», reconoció. «Soy la única chica en mi clase, en el Grado Superior hay otra. Si las chicas no quieren especializarse en este tipo de trabajo, no puedo hacer nada. No es que sea un trabajo de hombres, es que de por sí las mujeres no quieren estudiar electricidad», explicó.

En su caso lo tenía claro: «Me decidí a dedicarme a esto porque es un sector en el que hay muchas salidas laborales. Hay trabajo todo el año y se paga muy bien. Además, me gusta mucho».

En cuanto a las desventajas frente a una mayoría masculina, Ivonne opinó que «lo único que creo que es difícil en esta profesión es la fuerza. Yo no hago ejercicio de fuerza en el trabajo porque no tengo tanto músculo, pero no es por ser mujer, es porque yo no he ejercitado los suficiente los músculos. Por ello, pido ayuda a los compañeros», dijo. Sobre la falta de inclusión en el sector, Ivonne cree que «depende del punto de vista». «No hay que hacer un mundo si una mujer se quiere dedicar a esto, yo particularmente no he notado ninguna diferencia de trato por ser mujer», aseguró.

De hecho, la joven animó a todas las chicas que quieran seguir sus pasos: «Que se atrevan, que no tengan miedo a nada. Se pueden inscribir al FP y si les gusta, seguir adelante. Lo importante es no tener miedo. Da igual si la clase está llena de chicos o no». En este sentido, apuntó que «no hay que tener miedo del qué dirán, que muchas veces es lo que frena. Lo importante es que hagan siempre lo que quieran hacer».

Así, Ivonne fue ayer uno de los estudiantes más destacados de nueve centros de Formación Profesional de las Islas que participó en una prueba práctica de varias horas, en la que los alumnos debían montar diversas instalaciones eléctricas. El certamen tiene como fin poner en valor los oficios técnicos, fomentar la Formación Profesional y contribuir al proceso de electrificación balear.