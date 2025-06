El PSIB defiende la limpieza de todos los contratos de Armengol y acusa al Govern de difamación

El PSIB ha acusado hoy al Govern de Marga Prohens de utilizar toda su maquinaria para difamar a la expresidenta Francina Armengol con acusaciones falsas que buscan establecer vinculaciones con la investigació de la UCO, que no guarda ninguna relación con Baleares. «Hay un intento del Govern de difamar y establecer vínculos que no existen», ha señalado el portavoz del PSIB, Iago Negueruela.

El dirigente socialista ha defendido la limpieza de todos los contratos que adjudicó el anterior Govern, incluidos los cuatro que está analizando el anterior Ejecutivo a la empresa Levantina. Ha recordado que el de mayor cuantía, las obras en Son Dureta, fue adjudicado por un Conselleria gestionada por Més. «El PSIB no gestionó la Conselleria que firmó este contrato, aunque estamos seguros de que todo se hizo bien y defendemos la gestión de todo el Govern», ha añadido.

Además ha precisado que la licitación no la ganó Levantina, sino otra empresa que renunció, y ha detallado también que, frente a esos cuatro contratos adjudicados a esta sociedad, hay otros 14 que perdieron Levantina y Acciona, dos de las empresas que aparecen en el informe de la UCO. Suman 135,4 millones de euros y Negueruela sostiene que son la evidencia de que jamás se intentó beneficiar a estas empresas. De hecho, entre ellos figura un contrato por valor de 61 millones de euros, también para Son Dureta, que no ganó ninguna de estas dos empresas.

El socialista ha añadido que el propio Govern de Marga Prohens ya ha adjudicado en estos dos años 17 contratos a Acciona por valor de 19 millones de euros entre Abaqua y la Conselleria de Salut. «No tenemos dudas de que los contratos está bien hechos porque los funcionarios son los mismos. Confío en que todos los contratos del Govern anterior y del actual Govern están bien hechos», ha añadido.

Negueruela ha recordado que no hay ni una sola referencia a Baleares en el informe que vincula a Santos Cerdán con la trama corrupta y ha insistido en las maniobras de difamación del Govern. «Llevan un año y medio analizando los contratos y no han encontrada nada porque no hay nada», ha insistido. De hecho, ha señalado que la propia Audiencia Nacional ha dicho que no hay indicios probatorios para imputar a nadie en el 'caso Koldo’.