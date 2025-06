La convocatoria extraordinaria de la nueva Selectividad empieza mañana en Baleares

La convocatoria extraordinaria de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio en Baleares y en la mayoría de comunidades autónomas. No obstante, Canarias ha establecido la convocatoria extraordinaria de la Selectividad para los días 2, 3 y 4 de julio, mientras que en Asturias los exámenes serán los días 7, 8 y 9 de julio y en Cataluña serán los días 3, 4 y 5 de septiembre. Por su parte, Navarra ya ha celebrado estas pruebas, que estaban convocadas para los días 25, 26 y 27 de junio.

Este año hay una excepción en la Comunidad Valenciana para los alumnos afectados por la dana y habrá tres fechas de la Selectividad: la ordinaria (3, 4 y 5 de junio), la extraordinaria (que será ordinaria para el alumnado afectado y que se celebrará el 1, 2 y 3 de julio) y otra extraordinaria (22, 23 y 24 de julio) solo para afectados por la riada que quieran utilizar como convocatoria ordinaria la del 1, 2 y 3 de julio.

En la convocatoria ordinaria, el 94,8% del total de estudiantes que se han presentado a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad en España han aprobado, según el recuento de Europa Press a partir de datos autonómicos. El porcentaje de aprobados en la Selectividad del curso 2024-2025 presenta diferencias significativas de casi 6,5 puntos porcentuales entre las distintas comunidades autónomas. Así, los alumnos de las Islas Canarias, con un 91,5% de aprobados, son los que menos superan la Selectividad, frente a los estudiantes de Navarra que, con un 97,92% de aptos, son los que más aprueban de España.

Los siguientes alumnos con un porcentaje más bajo de aprobados son los andaluces, con un 91,98% de aprobados, seguidos de los de Islas Baleares (92,5%), Asturias (94,57%), Cantabria (94,61%), Extremadura (94,9%), Cataluña (94,97%), Madrid (95,16%), Murcia (95,4%), Galicia (95,58%), Comunidad Valenciana (95,68%), Castilla-La Mancha (96,34%), País Vasco (96,73%), Castilla y León (97%), Aragón (97,51%), La Rioja (97,57%) y Navarra (97,92%).

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a la que se presentaron cerca de 270.000 estudiantes, arrancó en casi toda España el 3 de junio con preguntas sobre la tragedia de los cayucos, el libro sobre José Bretón o la proliferación de universidades privadas en los últimos años. Los primeros exámenes del nuevo modelo de la Selectividad fueron los días 3, 4 y 5 de junio en toda España, menos en Cataluña, que se celebraron los días 11, 12 y 13 de junio, y en Canarias los días 4, 5, 6 y 7 de junio.

ASÍ SON LOS EXÁMENES DE LA NUEVA SELECTIVIDAD

En la nueva Selectividad aprobada por el Gobierno, las faltas de ortografía bajan un 10 por ciento la nota en los exámenes y los alumnos pueden elegir entre distintas preguntas, aunque requerirán que hayan estudiado todo el temario, y se mantienen las preguntas tipo test. En la nueva prueba hay un único modelo de ejercicio para cada materia. Los ejercicios de cada materia están estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, pueden contener una o varias preguntas o tareas.

Se puede incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas. Esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas evaluadas, por lo que la opcionalidad "no implicará poder estudiar menos temario". Al igual que en el anterior modelo de EBAU, cada uno de los ejercicios tiene una duración de 90 minutos y se establece un descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computa como periodo de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya prescrito dicha medida.

Los alumnos que se presentan a esta prueba se examinan de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas CCAA con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinan también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

En cuanto a las calificaciones, no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calcula haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Es un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tiene un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5. En la fase de admisión se suman a esta nota de acceso las dos mejores calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.