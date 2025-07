CCOO reprueba un convenio de hostelería firmado «a nuestras espaldas»: «Con nosotros se habría logrado un acuerdo mejor»

El sindicato CCOO va a esperar a tener el documento final en las manos para decidir si suscriben o no el nuevo convenio de hostelería. Por lo pronto, sus representantes no ocultan cierto malestar por el hecho de que tras cinco meses de negociaciones entre todas las partes, finalmente se haya cerrado un preacuerdo a dos bandas entre la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y UGT, el sindicato mayoritario.

«Lo que lamentamos es que después de haber participado en todo el proceso se haya optado por negociar este acuerdo a nuestras espaldas y a espaldas del resto de participantes en las reuniones. No se ha contado con nosotros». Héctor Gómez, portavoz de CCOO, asegura que de haber estado presentes, el acuerdo habría sido más beneficioso para los trabajadores. «Sería un acuerdo mucho mejor si hubiéramos participado», señala para añadir que el texto firmado este lunes por Javier Vich (FEHM) y José García Relucio (UGT) no contempla grandes novedades aparte del incremento salarial del 13,5 %. «No se ha conseguido nada que no estuviera ya sobre la mesa».

En cualquier caso, Gómez aboga por ser «socialmente responsables» y esperar a ver «en qué se traduce» el documento definitivo, el cual debe ser firmado por todas las partes la próxima semana, previsiblemente el jueves día 10. El sindicato ha estado reivindicando desde este lunes sus aportaciones en la mesa de negociación, con iniciativas como la propuesta de constituir una subcomisión negociadora. Cabe recordar, por otro lado, que CCOO dejó claro en las negociaciones que no firmaría una subida salarial por debajo del 15 %.